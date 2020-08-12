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В ООН засудили насильство під час протестів у Білорусі

Білорусь , Середа 12 серпня 2020 20:34
В ООН засудили насильство під час протестів у Білорусі
Фото: Мішель Бачелет (voanews.com)
Автор: Максим Зайченко

В організації назвали те, що відбувається порушенням міжнародних стандартів у галузі прав людини

У середу, 12 серпня, глава Організації Об'єднаних Націй з прав людини Мішель Бачелет засудила застосування сили білоруською владою щодо мирних демонстрантів. За її словами, міліція застосувала надмірну силу, стріляючи гумовими кулями, стріляючи з водометів і кидаючи світло-шумові гранати.

Про це вона повідомила на брифінгу, передає Globalnews.

"Згідно з повідомленнями, за останні три дні було затримано близько 6000 осіб, включаючи перехожих, а також неповнолітніх, що свідчить про тенденції масових арештів, що є явним порушенням міжнародних стандартів в області прав людини", - заявила Бачелет.

Вона закликала до звільнення всіх незаконно затриманих і розслідування зловживань владою в Білорусі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Білорусі затримали двох українських журналістів, їх місцеперебування невідомо.

Відзначимо, 9 серпня в Білорусі спалахнули масові протести після президентських виборів, на яких Олександр Лукашенко здобув перемогу, офіційно отримавши понад 80% підтримки.

Крім того, Міністерство внутрішніх справ країни вже визнало, що в ході придушення акцій силовики відкривали стрілянину на поразку.

Сам Лукашенко вважає, що основу протестів у Білорусі становлять безробітні та люди з кримінальним минулим.

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