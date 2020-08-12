МВС Білорусі визнало стрілянину на ураження по демонстрантах

Фото: придушення протестів у Білорусі (news.tut.by)

Силовики відкрили вогонь по "громадянам з арматурою"

В ході придушення протестів у Білорусі силовики відкривали вогонь на ураження. Інцидент стався в Бресті.

Про це у Telegram повідомила офіційний представник Міністерства внутрішніх справ Білорусі Ольга Чемоданова.

За даними МВС, в Бресті на співробітників міліції напала група агресивно налаштованих громадян з арматурою в руках.

"Попереджувальні постріли вгору їх не зупинили. Для захисту життя і здоров'я співробітників зброя була застосована на ураження. Один з нападників поранений", - зазначила Чемоданова.

Нагадаємо, напередодні в третій день протестів було затримано більше тисячі демонстрантів, понад 50 осіб постраждали в зіткненнях.

Тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали 14 силовиків, деякі з них госпіталізовані.

За даними Міністерства внутрішніх справ Білорусі, у ніч з 11 на 12 серпня були зафіксовані протести в 25 населених пунктах, в цих місцях було перекрито рух транспорту.

