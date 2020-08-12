В ООН осудили насилие во время протестов в Беларуси

Фото: Мишель Бачелет (voanews.com)

В организации назвали происходящее нарушением международных стандартов в области прав человека

В среду, 12 августа, глава Организации Объединенных Наций по правам человека Мишель Бачелет осудила применение силы белорусскими властями к мирным демонстрантам. По ее словам, милиция применила чрезмерную силу, стреляя резиновыми пулями, стреляя из водомётов и бросая светошумовые гранаты.

Об этом она сообщила на брифинге, передает Globalnews.

"Согласно сообщениям, за последние три дня было задержано около 6000 человек, включая прохожих, а также несовершеннолетних, что свидетельствует о тенденции массовых арестов, что является явным нарушением международных стандартов в области прав человека", - заявила Бачелет.

Она призвала к освобождению всех незаконно задержанных и расследованию злоупотреблений властью в Беларуси.

Напомним, ранее сообщалось, что в Беларуси задержали двух украинских журналистов, их местонахождение неизвестно.

Отметим, 9 августа в Беларуси вспыхнули массовые протесты после президентских выборов, на которых Александр Лукашенко одержал победу, официально получив более 80% поддержки.

Кроме того, Министерство внутренних дел страны уже признало, что в ходе подавления акций силовики открывали стрельбу на поражение.

Сам Лукашенко считает, что основу протестов в Беларуси составляют безработные и люди с криминальным прошлым.