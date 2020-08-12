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МЗС України відреагувало на затримання українських журналістів у Мінську

Київ, Середа 12 серпня 2020 19:52
МЗС України відреагувало на затримання українських журналістів у Мінську
Фото: будівля МЗС (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Місце утримання затриманих поки невідомо

Міністерство закордонних справ України відреагувало на затримання українських журналістів і волонтерів в столиці Білорусі Мінську. Їх місцезнаходження та умови утримання встановлюються.

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

"12 серпня орієнтовно о 17:00 у Мінську затримані двоє громадян України - Костянтин Реуцький і Євген Васильєв. Посольство України в Білорусі вживає заходів щодо встановлення місця та умов тримання затриманих українців. Детальна інформація буде надана додатково", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, Реуцький і Васильєв працюють волонтерами в організації "Восток SOS". Чоловіків затримали, найімовірніше, за фільмування упіймання іншого чоловіка силовиками. Зв'язку з ними немає.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України озвучило позицію щодо протестів у Білорусі, закликавши владу і суспільство до діалогу.

Також повідомлялося, що глава Міністерства внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв взяв питання роботи білоруських та іноземних журналістів на акціях протесту на особистий контроль.

За даними Міністерства внутрішніх справ Білорусі, в ніч з 11 на 12 серпня були зафіксовані протести у 25 населених пунктах, в цих місцях було перекрито рух транспорту.

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