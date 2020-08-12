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Лукашенко зібрав нараду щодо протестів у Білорусі

Мінськ, Середа 12 серпня 2020 14:46
Лукашенко зібрав нараду щодо протестів у Білорусі
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Лукашенко називає головним завданням "забезпечення безпеки громадян"

Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав збори через протести у країні. Він називає головними завданнями "забезпечення безпеки громадян і захисту конституційного ладу".

Про це повідомляє "Наша Ніва".

Відзначимо, в країні після виборів президента ситуація ускладнилася.

"Зрозуміло із ситуації, що головними завданнями, які зараз стоять перед органами влади, і зокрема Радою Безпеки, а може і перш за все - забезпечення безпеки наших громадян, захист конституційного ладу, забезпечення нормального функціонування державних органів управління" - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України засуджує насильство під час протестів у Білорусі і закликає до звільнення затриманих.

Зазначимо, у ніч з 11 на 12 серпня були зафіксовані протести в 25 населених пунктах, в цих місцях було перекрито рух транспорту.

Додамо, більш докладніше про ситуацію в країні - в матеріалі РБК-Україна "Час бунту: до чого приведуть протести проти Лукашенка в Білорусі".

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Новини України Олександр Лукашенкопротести у Білорусі
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