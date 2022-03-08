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ООН спростувала заяви про заборону називати дії РФ в Україні війною

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Нью-Йорк, Вівторок 08 березня 2022 18:09
ООН спростувала заяви про заборону називати дії РФ в Україні війною Фото: ООН спростувала заяви про заборону називати дії РФ в Україні війною (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В ООН спростували інформацію про те, що нібито заборонили своїм співробітникам називати дії Росії в Україні "війною" чи "вторгненням". Раніше про це заявили іноземні ЗМІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника ООН Стефана Дюжарріка, якого цитує The Guardian.

"ООН заперечує, що її співробітникам було наказано не використати слова "війна" чи "вторгнення" щодо ситуації в Україні, - заявив Дюжаррік.

Своєю чергою він пригадав нещодавній пост у Twitter заступника генерального секретаря ООН Розмарі ДіКарло, в якому містився коментар "ця війна безглузда".

"Майже два тижні тому до болю ясно, що найбільше постраждали після вторгнення Росії в Україну мирні жителі - убиті, поранені, переміщені. Ця війна безглузда. Ми готові підтримати всі добросовісні зусилля на переговорах щодо припинення кровопролиття", - написала раніше ДіКарло.

Речник ООН також зазначив, що співробітників Організації просять оформляти будь-які повідомлення щодо України, а також з інших політичних питань таким чином, щоб це відповідало позиції Організації та заявам генерального секретаря.

Проте він не виключив що подібного роду листи про заборону міг надіслати керівник якоїсь частини ООН, але про такі випадки йому наразі не відомо.

Передісторія

Ірландська щоденна широкоформатна газета The Irish Times оприлюднила інформацію про те, що Організація Об'єднаних Націй (ООН) за прикладом російської влади заборонила своїм працівникам називати агресію проти України "війною" або "вторгненням".

Вказується, що персонал ООН отримав електронні листи з правилами комунікації та обов'язком залишатися "неупередженими". Також працівників закликали не описувати ситуацію Україні як війну та не додавати прапор України до особистих чи офіційних профілів у мережі.

Реакція України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на інформацію про те, що ООН нібито заборонила персоналу називати "війною" вторгнення Росії до України. Він закликав Організацію негайно спростувати такі заяви, якщо вони є неправдивими.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Володимир Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну, назвавши це "спеціальною військовою операцією".

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ООН Війна Росії проти України
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