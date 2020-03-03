Олімпіада в Токіо відбудеться у намічені дати

Ілюстративне фото (olympic.org)

Cкасувати Ігри може тільки МОК

Літні Олімпійські ігри 2020 року відбудуться, як і планувалися, з 24 липня по 9 серпня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Зазначимо, що таке рішення ухвалив виконком Міжнародного олімпійського комітету після обговорення загрози нового типу коронавірусу.

"Контракт Токіо на проведення Олімпіади передбачає право відкласти проведення змагань до кінця року. Але скасувати Ігри може тільки МОК", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Літні Олімпійські ігри 2020 року можуть відбутися без глядачів через ситуацію з коронавірусом. Розглядається варіант, при якому Олімпіада буде показана тільки по телебаченню. Таке рішення дозволить задовольнити багатомільйонні телевізійні контракти й розглядається в якості альтернативи скасування або перенесення заходу.

Як повідомляло РБК-Україна, в середині лютого Всесвітня організація охорони здоров'я не бачила причин для перенесення Олімпіади-2020 в Токіо через коронавірус. У ВООЗ заявляли,що немає ніяких підстав для будь-яких надзвичайних планів скасування або перенесення ігор.

Нагадаємо, через коронавірус у Китаї було відкладено етап Формули-1, який повинен був пройти в цій країні.