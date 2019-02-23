В ООН назвали кількість мігрантів з Венесуели

Фото: протести у Венесуелі (web screenshot)

У 2018 році Венесуелу щодня залишали близько п'яти тисяч осіб

Венесуелу з 2015 року залишили 2,7 мільйона осіб, загальна кількість мігрантів з цієї країни становить на сьогодні 3,4 мільйона осіб. Про це йдеться у спільній доповіді Міжнародної організації з міграції та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, передає РБК-Україна.

Згідно з доповіддю, в 2018 році Венесуелу щодня залишали близько п'яти тисяч людей, в основному - з економічних причин, а також рятуючись від насильства.

Наголошується, що в основному біженці з Венесуели виїжджають у сусідні країни Південної Америки. Найбільшу кількість мігрантів з Венесуели прийняли Колумбія (1,1 мільйона осіб), Перу (506 тисяч), Чилі (288 тисяч), Еквадор (221 тисяча), Аргентина (130 тисяч) і Бразилія (96 тисяч).

За прогнозами ООН, кількість венесуельців, які залишають батьківщину, буде зростати і сягне в 2019 році 5,3 мільйона людей.

Особливий посланець МОМ і УВКБ з питання Венесуели Едуардо Стейн підкреслив, що в умовах загострення політичної кризи у Венесуелі наведені цифри свідчать про гостру необхідність міжнародної підтримки.

Нагадаємо, у Венесуелі в штаті Болівар на кордоні з Бразилією відбулися зіткнення між венесуельськими солдатами і представниками корінного населення, в результаті яких загинули двоє цивільних.