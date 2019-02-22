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На кордоні між Венесуелою і Бразилією відбулися сутички, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    22.02.2019 - 22:57
На кордоні між Венесуелою і Бразилією відбулися сутички, є загиблі
Фото: на кордоні Венесуели з Бразилією (el-nacional)

У результаті сутички солдатів із цивільними загинули 2 людини, 22 поранені

У Венесуелі в штаті Болівар на кордоні з Бразилією відбулися зіткнення між венесуельськими солдатами і представниками корінного населення, в результаті яких загинули двоє цивільних. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Nacional.

Крім того, за інформацією видання, щонайменше 22 людини отримали поранення.

Депутат Національної асамблеї Венесуели Амеріко де Ґраціа повідомив, що група індіанців народності пемон захопила і утримує генерала Національної гвардії Венесуели Хосе Мігеля Монтойю, "який командував нападом".

Інші джерела повідомляють, що вранці 22 лютого венесуельські солдати оточили прикордонний пункт в селі Кумаракапай, а прихильники опозиції перекрили дорогу військовій автоколоні, протестуючи проти закриття кордону. Солдати почали стріляти, в результаті чого одна людина загинула, кілька отримали поранення.

Нагадаємо, тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо розпорядився відкрити кордон із Бразилією та в повному обсязі зберегти дипломатичні відносини з нідерландськими Антильськими островами - Арубою, Бонайре і Кюрасао.

Водночас президент Венесуели Ніколас Мадуро напередодні заявив про закриття кордону з Бразилією.

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