На кордоні між Венесуелою і Бразилією відбулися сутички, є загиблі

Фото: на кордоні Венесуели з Бразилією (el-nacional)

У результаті сутички солдатів із цивільними загинули 2 людини, 22 поранені

У Венесуелі в штаті Болівар на кордоні з Бразилією відбулися зіткнення між венесуельськими солдатами і представниками корінного населення, в результаті яких загинули двоє цивільних. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Nacional.

Крім того, за інформацією видання, щонайменше 22 людини отримали поранення.

Депутат Національної асамблеї Венесуели Амеріко де Ґраціа повідомив, що група індіанців народності пемон захопила і утримує генерала Національної гвардії Венесуели Хосе Мігеля Монтойю, "який командував нападом".

Інші джерела повідомляють, що вранці 22 лютого венесуельські солдати оточили прикордонний пункт в селі Кумаракапай, а прихильники опозиції перекрили дорогу військовій автоколоні, протестуючи проти закриття кордону. Солдати почали стріляти, в результаті чого одна людина загинула, кілька отримали поранення.

Нагадаємо, тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо розпорядився відкрити кордон із Бразилією та в повному обсязі зберегти дипломатичні відносини з нідерландськими Антильськими островами - Арубою, Бонайре і Кюрасао.

Водночас президент Венесуели Ніколас Мадуро напередодні заявив про закриття кордону з Бразилією.