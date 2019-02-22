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Гуайдо наказав відкрити кордони Венесуели з Бразилією

Новини » Політика    22.02.2019 - 17:53
Гуайдо наказав відкрити кордони Венесуели з Бразилією
Фото: Хуан Гуайдо (gettyimages.com)

Гуайдо також закликав зберегти дипломатичні відносини з нідерландськисм Антильськисм островами

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо розпорядився відкрити кордон з Бразилією та в повному обсязі зберегти дипломатичні відносини з нідерландськими Антильськими островами - Арубой, Бонайре і Кюрасао. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter Гуайдо.

Президентський декрет поширений на бланку Управління президента Боліваріанської республіки Венесуели. У ньому міститься розпорядження "відповідальним органам державної влади забезпечити відкритість кордону з братською Федеративною республікою Бразилія".

Гуайдо наказав відкрити кордони Венесуели з БразилієюКрім того, в тексті йдеться про необхідність підтримки "повноправних дипломатичних, консульських відносин з островами Аруба, Кюрасао, Бонайре і, як і з відповідними владою королівства Нідерландів".

Нагадаємо, вчора президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про закриття кордону з Бразилією. За його словами, кордон буде закрито в ніч на п'ятницю аж до подальших розпоряджень. Напередодні венесуельської армії був даний наказ тимчасово закрити повітряний і морський кордон з островами нідерландських Антильських островів - Арубой, Бонайре і Кюрасао.

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