ООН направило гумдопомогу на Багами після урагану "Доріан"

Для подолання наслідків урагану “Доріан” на Багамських островах Організація Об'єднаних Націй (ООН) направила гуманітарну допомогу. Про це повідомляється на сторінці ООН у Twitter.

Увечері 9 вересня літак із вантажем ЮНІСЕФ, який містить 1,5 тонни гуманітарної допомоги, прибув на Багами.

“Літак із вантажем у майже 1,5 тонни рятівних ресурсів ЮНІСЕФ задля допомоги понад 9500 сім’ям отримати безпечний доступ до води після наслідків урагану Доріан”, - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що кількість жертв потужного урагану "Доріан", який обрушився на Багамські острови, зросла до 43 осіб. Очікується, що кількість жертв продовжить зростати, тому що велика кількість жителів постраждалих островів вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ураган "Доріан" ослаб до першої категорії. Сила вітру в центрі стихії послабилася до 150 км/год.

Зазначимо, ураган "Доріан" обрушився на декілька островів Багамського архіпелагу 1 вересня. Швидкість вітру досягала 298 км/год. Ураган вже наблизився до штатів Південна і Північна Кароліна. Крім того, на вихідних ураган "Доріан" наблизився до атлантичного узбережжя Канади.