Россияне придумали новую схему "демилитаризации" ЗАЭС, - министр энергетики
Россияне намерены на Запорожской АЭС заменить своих военных Росгвардией, выдав такую ротацию за ранее анонсированную "демилитаризацию".
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.
“В нашем понимании, как и в понимании всего цивилизованного мира, демилитаризация – это полный выход военных, Росгвардии, тяжелой техники со станции и, соответственно, создание периметра вокруг, где ее не будет. В понимании россиян звучит то, что они хотят заменить вооруженные силы Росгвардией. И это точно не то, о чем мы говорим", – отметил Галущенко.
По его словам, незаконно находящиеся на этой станции представители концерна "Ростатом" должны так же уйти с военными и дать возможность украинскому персоналу безопасно выполнять свою работу.
“Вот обязательные условия. И если мы сможем добиться согласия на этой почве, то, безусловно, это будет хорошая новость. Но ныне риторика, которая идет из Кремля, направлена в другую сторону”, – добавил министр энергетики.
Напомним, ранее Гросси заявлял, что зону ядерной безопасности вокруг ЗАЭС могут установить уже до конца года.
Также мы писали, что с этой осени при участии МАГАТЭ ведутся переговоры по созданию безопасной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции, оккупированной россиянами.
Так, недавно в украинском МИДе заявили, что Киев с МАГАТЭ двигаются "шаг за шагом" к установлению зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС.
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