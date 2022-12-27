Россияне придумали новую схему "демилитаризации" ЗАЭС, - министр энергетики

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

“В нашем понимании, как и в понимании всего цивилизованного мира, демилитаризация – это полный выход военных, Росгвардии, тяжелой техники со станции и, соответственно, создание периметра вокруг, где ее не будет. В понимании россиян звучит то, что они хотят заменить вооруженные силы Росгвардией. И это точно не то, о чем мы говорим", – отметил Галущенко.

По его словам, незаконно находящиеся на этой станции представители концерна "Ростатом" должны так же уйти с военными и дать возможность украинскому персоналу безопасно выполнять свою работу.

“Вот обязательные условия. И если мы сможем добиться согласия на этой почве, то, безусловно, это будет хорошая новость. Но ныне риторика, которая идет из Кремля, направлена в другую сторону”, – добавил министр энергетики.