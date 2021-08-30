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ООН про евакуацію з Афганістану: серйозніша криза тільки починається

Автор: РБК-Україна

Із завершенням евакуації з Афганістану країна знаходиться на порозі більш серйозної гуманітарної кризи. З нею зіткнеться все 39-мільйонне населення Афганістану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді повторив заклик до того, щоб кордони Афганістану залишалися відкритими, і більша кількість країн розділила гуманітарну відповідальність з Іраном і Пакистаном, які вже прийняли 2,2 млн афганців.

"Повітряні перевезення з Кабула завершаться в лічені дні, і трагедія більше не буде так помітна. Але це все одно буде повсякденною реальністю для мільйонів афганців. Ми не повинні відвертатися. Набагато серйозніша гуманітарна криза тільки починається", - йдеться в заяві Гранді.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що аеропорт Кабула можуть передати під контроль ООН.

Також повідомлялося, що "Талібан" відхилив пропозицію Британії та Франції про створення зони безпеки для афганців, які не встигли евакуюватися.

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ООНАфганистан