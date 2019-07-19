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ООН доставила партію гумдопомоги на Донбас

Новини » Політика    19.07.2019 - 11:03
ООН доставила партію гумдопомоги на Донбас
Іллюстративне фото (Уніан)

Від Організації Об'єднаних Націй на Донбас поїхали будівельні матеріали та медичне обладнання

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" на Донбас прослідував гуманітарний вантаж від Управління верховної комісара ООН. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної прикордонної служби.

Від Організації Об'єднаних Націй на Донбас поїхали будівельні матеріали та медичне обладнання загальною вагою 104 тонни на 7 вантажівках.

РБК-Україна писало, що три місяці тому через КПВВ "Новотроїцьке" вісім вантажівок місії Міжнародного комітету Червоного Хреста перевезли 160 тонн гуманітарної допомоги на тимчасово окуповану територію Донбасу.

Крім того, в середині березня Червоний Хрест доставив на окупований Донбас чергову партію гуманітарної допомоги. А саме місцевим жителям доставили продуктові набори, товари медичного і сільськогосподарського призначення загальною вагою 180 тонн.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку березня бойовики не пропустили гуманітарну допомогу від Червоного Хреста.

Додамо, в грудні 2018 року Червоний Хрест доставив на Донбас партію гумдопомоги загальною вагою 385 тонн.

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