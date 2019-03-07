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Бойовики на Донбасі не пропустили гумдопомогу від Червоного Хреста

Новини » Надзвичайні події    07.03.2019 - 11:09
Бойовики на Донбасі не пропустили гумдопомогу від Червоного Хреста
Фото: гумдопомогу від Червоного Хреста не пустили в ОРДЛО (twitter.com/ICRC_ua)

Три з чотирьох вантажівок Червоного Хреста повернулися на підконтрольну територію

Бойовики на окупованому Донбасі не пропустили гуманітарну допомогу від Червоного Хреста. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що вчора через пункт пропуску "Новотроїцьке" проїхали чотири вантажівки від Червоного Хреста з гуманітарною допомогою вагою 83 тонни.

"Бойовики збройних формувань РФ без пояснення причин на тимчасово окуповану територію не пропустили 3 вантажівки, які повернулися на підконтрольну Україні територію", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в лютому повідомлялося, що Чехія відправить на Донбас вантажівки з гуманітарною допомогою.

Зазначимо, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій України повідомило, що число перетинів адміністративної межі з анексованим Кримом у Херсонській області в лютому знизилося на 13,94%. Як зазначається, у лютому 2019 року адміністративний кордон в обох напрямках перетнули 121 030 осіб і 20 206 транспортних засобів. РБК-Україна також писало, що в лютому в Криму суди винесли сім нових вироків за відмову служити в армії Росії.

Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнула 41 тис. осіб
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