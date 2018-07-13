ООН доставила на окупований Донбас черговий гуманітарний вантаж

До окупованих районів доставили ще майже 170 тонн гуманітарної допомоги

На окупований Донбас доставили чергову партію гуманітарного вантажу від Організації Об'єднаних Націй (ООН). Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що напередодні через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" у Донецькій області на тимчасово окуповану територію виїхали 13 вантажних автомобілів з гуманітарною допомогою від ООН. Загалом оформлено вантаж масою 167,4 тонни.

Нагадаємо, раніше Міжнародний комітет Червоного Хреста направив на окупований Донбас черговий гуманітарний вантаж вагою майже 299 тонн. За даними прикордонників, до окупованих районів виїхали 16 вантажівок з продуктовими наборами, матеріалами для теплиць і піском.

Зазначимо, раніше спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер прокоментував той факт, що, незважаючи на складну гуманітарну ситуацію, жителі окупованого Донбасу не виходять на протести.

"По-перше, слід знати, що "народні республіки" не є вільними товариствами, в яких люди можуть самі обирати лідерів і т. д. Те, що люди не протестують, не означає, що вони щасливі. По-друге, практично у всіх переважає розчарування. Не тільки гнів проти місцевих банд і Росії, але і гнів по відношенню до Києва, тому що він їх не рятує і більше не підтримує", - підкреслив Волкер.