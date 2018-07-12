Червоний Хрест направив на Донбас черговий гуманітарний вантаж
На окупований Донбас доставили майже 300 тонн гуманітарної допомоги
Міжнародний комітет Червоного Хреста направив на окупований Донбас черговий гуманітарний вантаж вагою майже 299 тонн. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.
Повідомляється, що через контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) "Новотроїцьке" на тимчасово окуповану територію виїхали 16 вантажівок з продуктовими наборами, матеріалами для теплиць і піском загальною вагою майже 299 тонн.
Нагадаємо, раніше німецький Червоний Хрест закликав міжнародне співтовариство збільшити гуманітарну допомогу для Донбасу. Зокрема, його представник Крістоф Йонен зазначив, що на сьогоднішній день в Україні близько 3,4 млн людей потребують гуманітарної допомоги. Особливо гострою ця проблема стала для охоплених збройним протистоянням регіонів Донбасу.
"Люди і далі залежні від гуманітарних поставок. Не можна забувати ані про конфлікт, ані в першу чергу про тих, кого спіткало лихо за це", - підкреслив Йонен.
За даними Червоного Хреста, збройний конфлікт на Донбасі змусив понад 2,8 млн осіб покинути свої будинки. Близько 1,6 млн стали внутрішніми переселенцями.