ООН доставила на оккупированный Донбасс очередной гуманитарный груз

В оккупированные районы доставили еще почти 170 тонн гуманитарной помощи

На оккупированный Донбасс доставили очередную партию гуманитарного груза от Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что накануне через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" в Донецкой области на временно оккупированную территорию выехали 13 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью от ООН. В общей сложности оформлен груз массой 167,4 тонны.

Напомним, ранее Международный комитет Красного Креста направил на оккупированный Донбасс очередной гуманитарный груз весом почти 299 тонн. По данным пограничников, в оккупированные районы выехали 16 грузовиков с продуктовыми наборами, материалами для теплиц и песком.

Отметим, ранее спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер прокомментировал тот факт, что, несмотря на сложную гуманитарную ситуацию, жители оккупированного Донбасса не выходят на протесты.

"Во-первых, следует знать, что "народные республики" не являются свободными обществами, в которых люди могут сами выбирать лидеров и т. д. То, что люди не протестуют, не означает, что они счастливы. Во-вторых, практически у всех преобладает разочарование. Не только гнев против местных банд и России, но и гнев по отношению к Киеву, потому что он их не спасает и больше не поддерживает", - подчеркнул Волкер.