Обновления для избранных: какие iPhone получат iOS 26 и функции ИИ (полный список)

Какие модели iPhone получат iOS 26

Согласно официальному списку, iOS 26 будет доступна для iPhone 11 и более новых моделей. Это означает, что владельцы iPhone XR, XS и старших версий, которые работают на устаревших процессорах, не смогут обновить свою систему до iOS 26.

Это решение Apple объясняется необходимостью более мощного аппаратного обеспечения для бесперебойной работы всех новых функций. Обновление получат все устройства, оснащенные процессором A13 Bionic и более новыми, что обеспечит стабильную работу и высокую производительность.

Полный список совместимых моделей iPhone, которые будут поддерживать iOS 26:

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 Mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE (второго поколения и более новые)

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16 (вся серия)

iPhone 17 (вся серия, которая еще не анонсирована)

Что нужно для работы Apple Intelligence

Стоит отметить, что хотя большинство новых моделей получит обновление, функционал Apple Intelligence будет доступен только на самых новых и мощных устройствах. Это связано с тем, что нейронные двигатели, которые необходимы для работы ИИ, есть только в определенных процессорах.

Apple Intelligence будет работать на таких моделях:

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

Вся линейка iPhone 16

Вся линейка iPhone 17

Это означает, что даже владельцы iPhone 14 Pro Max и iPhone 15 не будут иметь доступа к эксклюзивным функциям ИИ, таких как усовершенствованная работа с текстом, создание изображений и улучшенный персональный ассистент. Это стратегическое решение Apple, направленное на стимулирование пользователей к приобретению новых устройств.

Почему Apple урезает поддержку старых моделей

Основными причинами являются производительность и безопасность. Новые версии операционных систем требуют больше ресурсов, поэтому поддержка старых процессоров становится неэффективной. Это может привести к замедлению работы устройства, более быстрой разрядке батареи и общему ухудшению пользовательского опыта.

Кроме того, Apple сосредотачивается на безопасности. Новые функции защиты и обновления системы, как правило, создаются под возможности новых процессоров, что позволяет компании гарантировать высокий уровень безопасности для своих пользователей. Отказ от поддержки старых устройств также упрощает процесс разработки и тестирования новых версий ОС.