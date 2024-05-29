Наталья Шамрай, ЦНАП КГГА: Обновленные данные у нас и в ТЦК – это равнозначные документы

Как происходит обновление данных в ЦНАПах, когда детям нужно оформить паспорт и какие услуги станет проще получить ветеранам – в интервью для РБК-Украина.

С 18 мая 2024 года центры предоставления административных услуг по всей Украине начали принимать военнообязанных, которые должны обновить свои данные. Это требование закона о мобилизации. Больших очередей в ЦНАП для обновления пока данных нет. Часть людей решила сделать это через мобильное приложение Резерв+.

Впрочем, в ЦНАПах во время войны продолжают оказывать около 450 видов услуг: от оформления паспортов и помощи при рождении ребенка до комплекса услуг ветеранам. Которые с помощью ЦНАПов можно сделать по одному заявлению. Сейчас участник боевых действий может получить 38 видов услуг, но по упрощенной процедуре для этого не нужно подавать 38 комплектов документов.

Директор департамента предоставления административных услуг КГГА Наталья Шамрай рассказала РБК-Украина, как украинцы обновляют учетные данные через ЦНАПы, когда надо обращаться в ТЦК и как проще получить комплекс льгот тем, кто прошел войну.

– С 18 мая военнообязанные должны обновить свои данные в ТЦК, в приложении Резерв+ или в центрах предоставления административных услуг. Как этот процесс происходит в ЦНАПах?

– Прием администратором ЦНАПа длится 7-10 минут, дальше еще придется подождать некоторое время, пока данные обновятся. После этого человек получает выписку об обновлении данных. В зависимости от технической возможности системы, ждать придется от 10 минут до нескольких часов.

Если выписка не сформировалась сразу, мы выдаем человеку описание принятых документов. Это подтверждение того, что человек пришел в ЦНАП, сделал заявку на обновление данных и ждет результата. Даже если самого подъемника еще нет. А когда все готово, в смс-сообщении приходит уведомление, и распечатанную администратором с проставленной печатью и подписью выписку можно забирать.

В первый день работы с утра все шло быстро. Первому мужчине, пришедшему обновить данные в 9 утра, в 9.20 уже выдали выписку. Он сам не ожидал, думал, надо будет приходить отдельно. Но ему пришло сообщение, и он вернулся забрать документы.

Фото: Почти 7 тысяч военнообязанных обновили данные через ЦНАПы к концу мая, – Наталья Шамрай (Виталий Носач/РБК-Украина)

Но хочу обратить внимание, что в обновлении данных в некоторых случаях могут быть отказы. ЦНАПы не имеют полномочий и возможностей изменять данные системы. В случаях отказов человеку нужно идти в ТЦК и СП. Потому что это единственный орган, принимающий решение по этой теме.

– Сколько людей обновило данные через ЦНАПы по состоянию на данный момент?

– Есть актуальные данные по столице. По состоянию на 27 мая 6804 человека обновили свои учетные данные в Киеве именно через ЦНАП (в мобильном приложении Резерв+ – более 1 миллиона человек – ред.).

– Выписка об обновлении данных, которые выдают в ЦНАПах и код с ТЦК – это равнозначные документы?

– Да, это равнозначный индивидуальный номер, которой отражен либо в подъемнике полученном в ЦНАП, либо в Резерв+, либо это штрих-код, вклеенный в военный билет. Как в приложении, так и в выписке из ЦНАПа, есть уникальный номер. Такой же есть и в военном билете. По ним идентифицируют военнообязанного. И, обновив данные одним из трех способов (в приложении Резерв+, в ТЦК или ЦНАПе), военнообязанный выполнил требование закона и не получит штраф за то, что этого не сделал.

– Можно ли оформить отсрочку от мобилизации в ЦНАПах?

– Нет, в наши полномочия внесение определенных данных не относится. По таким вопросам следует обращаться уже в территориальные центры комплектования.

Когда человек обновил данные, то увидел отображение сведений о нем, и эта информация может быть не полной. Например, есть бронирование, но данные об этом отсутствуют, то бронировавший его отдел кадров при следующей сверке по документам в ТЦК обращает внимание на это. И такая информация вносится, а через день-два она отобразится в системе.

Фото: В ЦНАПах предоставляют более 450 услуг (Виталий Носач/РБК-Украина)

– Выдают ли повестки тем, кто обновил данные через ЦНАП?

– После обновления военнообязанных данных при личном приеме в ЦНАП повестки не выдают. Хочу подчеркнуть, что повестки выдает только ТЦК. И отправлять на ВВК тоже могут только территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Нам как ЦНАПам такие полномочия не предоставляли.

Обновление данных военнообязанных – это новая функция и для самих ЦНАПов. Ранее в этих учреждениях военнообязанные данные не обновлялись, и это можно было сделать только в ТЦК и СП. Но я подчеркиваю, что обновление данных – это только одна из функций ЦНАПов. Между тем, мы предоставляем 450 видов различных административных услуг, и мы не прекращаем их предоставлять и сейчас.

– Какие из этих услуг сейчас наиболее востребованы?

– Одна из услуг – получение паспорта. К примеру, паспорт гражданина Украины в форме ID необходимо получить в 14 лет. Но не все родители помнят об этом, потому что они сами получали свой первый паспорт в 16 лет. Но для того чтобы сдать НМТ (национальный мультипредметный тест – ред.), необходимо иметь ID. И родители вспоминают об этом в последний момент.

То, за какими услугами обращаются чаще, зависит от периодов времени, от разных ситуаций. Регистрируют приобретаемое в собственность имущество или которое необходимо внести в реестр, права на которое получено до 2013 года. Также очень многие вынуждены были изменить место жительства из-за войны и теперь им необходимо зарегистрироваться и получить помощь.

Кстати, мы оформляем водительское удостоверение за 15 минут, регистрируем транспортные средства. Вообще водительские права выдают сервисные центры МВД. А мы в ЦНАПах взяли эту функцию для того, чтобы ввести комплексность услуг. Например, когда мы выдаем свидетельство о браке, женщине при смене фамилии надо поменять все остальные документы.

Фото: По упрощенной процедуре, ветераны уже могут получить 38 различных услуг (Виталий Носач/РБК-Украина)

К примеру, когда женщина переехала в Киев из другого региона и зарегистрировалась по новому адресу, то у нас она может кроме паспорта получить и водительское удостоверение. Если она хочет иметь на авто номерной знак киевского региона, его тоже можно у нас получить. Техталон стоит 405 гривен. Это не обязанность. Можно и старый номерной знак оставить. Но, думаю, будет полезно знать, что весь этот комплекс документов в ЦНАПах теперь можно оформить за 15 минут. У нас есть взаимодействие с сервисными центрами МВД, и они быстро рассматривают все заявки, поступающие в системе.

– Что изменилось за время большой войны в оказании услуг переселенцам?

– С самого начала вторжения РФ это регистрация и оформление пособий внутренне перемещенных лиц. Сама процедура приема бывает несколько медленная, потому что так работает единая информационная система социальной сферы. В ней происходит определенная верификация, и часто задерживается процесс приема документов и не отвечает стандартам обслуживания ЦНАП, которым предусматривается обслуживание заявителя за 15 минут.

Сейчас мы работаем с Министерством социальной политики над тем, чтобы переформатировать работу этой системы, однако процесс обслуживания одного заявителя может затягиваться до получаса и даже до часа, и это создает очереди.

Бывает, что внутренне перемещенные лица обращаются за помощью сперва в один ЦНАП, а затем в другой, в соседнем районе. Но нужно понять, что все работают в единой системе, и лишние заявки только перегрузят систему.

– Стало ли больше услуг, которые вы оказываете ветеранам?

– Услуги для ветеранов сейчас очень актуальны. Мы работаем над комплексом услуг для них. Когда человек получает статус участника боевых действий и приходит забирать удостоверения, сможет подать одно заявление на 38 различных услуг.

Это будет целый комплекс услуг. А раньше для этого нужно было писать отдельное заявление на каждое из них, то есть 38 заявлений! А еще – 38 комплектов документов подать, и по каждой услуге ожидать ответа. В ближайшее время запустим по всем ЦНАПам Киева.

Фото: С началом войны переселенцы активно оформляют в ЦНАпах помощь от государства (Виталий Носач/РБК-Украина)

И скоро будет так, что под это комплексное заявление мы будем оформлять один комплект документов, а дальше будем отслеживать, чтобы соответствующие органы не нарушали сроки рассмотрения, чтобы безосновательно не отказывали. Чтобы материальная помощь, к примеру, точно поступила.

– Когда ветеранам можно будет получать подобный комплекс услуг по всей Украине?

– Мы постоянно сотрудничаем с Министерством по делам ветеранов, потому что для введения этих изменений еще нужно внести изменения в соответствующие постановления Кабинета Министров Украины. И тогда такой комплекс услуг можно будет предоставлять не только в киевских ЦНАПах, но и по всей Украине.

В разных регионах это будет работать по-своему, где-то это уже запустилось, исходя из тех возможностей, которые есть в регионах. В Днепре, Житомире, Ровно. Но чтобы все работало одинаково, нужно менять постановления Кабмина. Например, отказы от органов могут возникать из-за того, что от человека поступило заявление неустановленного образца. Выходит, этот орган прав, потому что есть постановление, которым этот орган руководствуется.

Оптимизация процесса – это тяжело, потому что нужно и работать и законодателем, и также технически все и услуги свести вместе. Надеемся, запустимся с этими комплексными услугами уже в ближайшие дни. Но главное, чтобы ветераны вообще знали, что они имеют право на другие услуги, и мы это им рассказываем.

Центры предоставления административных услуг – это прежде всего физический доступ к различным услугам. Но мы также думаем о том, чтобы многое можно было сделать в электронном виде.

Профильные ведомства работают над созданием электронного кабинета ветерана. Ожидается, что он будет реализован через портал "Дия". Там должно быть и удостоверение ветерана в электронном виде, в дополнение к привычной бумажной книжечке. А физическое пластиковое удостоверение, как планируется, мы будем печатать по аналогии с водительским удостоверением.

Фото: ЦНАПы взяли на себя часть разъяснительной работы о том, какие услуги можно получить (Виталий Носач/РБК-Украина)

– То есть вы еще ведете среди ветеранов разъяснительную работу, даете консультации.

– Да. Наиболее актуальный вопрос сейчас – предоставление консультаций. Потому что люди могут и не знать, на какие льготы они могут претендовать, не знают, что могут оформить. А потом многие удивляются, что такие опциивообще есть. Вот человек пришел за одной услугой, а мы видим, что может быть необходимость и в других. И говорим: вот, смотрите, есть еще такая возможность. Поэтому такая консультация на начальном этапе обращения – это самое главное. Ведь многие просто не знают о том спектре услуг, на которые у них есть право.

Есть также информационные чек-листы, которыми мы информируем наших посетителей, ветеранов и переселенцев, о возможностях и тех административных услугах, которые они могут получить. Важно рассказывать о том, что сейчас уже предлагает государство. Потому что сейчас многое делается, но не хватает информации.

К примеру, здесь рядом возле нас в одном из волонтерских проектов задействованы ветераны. Все они прошли войну, получают статус участника боевых действий. И когда они пришли к нам, откровенно удивились тому, что сейчас для ветеранов есть разные возможности, о которых они до этого не слышали.

Мы воспользовались возможностью и рассказали, а они уже рассказывают об этом всем своим – друзьям ветеранам, коллегам. Поэтому информационная работа и такое персональное взаимодействие с ветеранами очень важно.