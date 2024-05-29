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Сколько военнообязанных обновили данные в ЦПАУ: статистика

Киев, Среда 29 мая 2024 10:00
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Сколько военнообязанных обновили данные в ЦПАУ: статистика Сколько мужчин в Киеве обновили свои данные (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

С 18 мая началось обновление данных для всех военнообязанных. Сделать это можно с помощью ТЦК, ЦПАУ или приложения "Резерв+". В ЦПАУ Киева свои данные обновили около семи тысяч военнообязанных.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала директор департамента предоставления административных услуг КГГА Наталия Шамрай.

Сколько военнообязанных обновили данные в ЦПАУ Киева

"Имеем актуальные данные по столице. По состоянию на 27 мая 6 804 человека обновили свои учетные данные в Киеве именно через ЦПАУ", - говорит Наталья Шамрай.

Известно, что всего с 18 мая более 1,1 миллиона военнообязанных украинцев обновили данные через "Резерв+". Что касается ЦПАУ и ТЦК по всей Украине, это около 55 и 38 тысяч соответственно.

Как происходит обновление данных в ЦПАУ

По словам Натальи Шамрай, прием администратором ЦПАУ длится от семи до 10 минут. Однако нужно подождать еще некоторое время, пока данные обновятся в системе.

После этого человек получает выписку об обновлении данных, но ждать ее придется от 10 минут до нескольких часов в зависимости от технических возможностей.

"Если выписка не сформировалась сразу, мы выдаем человеку описание принятых документов. Это является подтверждением того, что человек пришел в ЦПАУ, сделал заявку на обновление данных и ждет результата. Даже если самой выписки еще нет. А когда все готово, в СМС-сообщении приходит уведомление, и распечатанную администратором с проставленной печатью и подписью выписку можно забирать", - рассказывает директор.

Она также отмечает, что в некоторых случаях ЦПАУ могут отказаться от обновления данных, так как у них нет полномочий изменять данные системы.

"В случаях отказов человеку нужно идти в ТЦК и СП. Потому что это единственный орган, принимающий решение по этой теме", - отмечает Шамрай.

Ранее мы рассказывали, продлят ли сроки обновления данных военнообязанных.

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