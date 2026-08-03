Обновление до 2032 года: эти Android-планшеты переживут конкурентов

Xiaomi Pad 8 Pro

Китайский бренд предлагает для Xiaomi Pad 8 Pro четыре больших обновления ОС Android и шесть лет патчей безопасности.

Выпущенный в 2026 году с системным интерфейсом HyperOS 3 на базе Android 16, планшет будет получать новые версии ОС до 2030 года, а обновление безопасности - по меньшей мере до 2032 года. Подобные условия действуют и для базовой версии Xiaomi Pad 8.

Xiaomi Pad 8 Pro (скриншот: Xiaomi)

Характеристики:

Дисплей: 11,2 дюйма, LCD, 144 Гц;

Процессор: Snapdragon 8 Elite;

Аккумулятор: 9200 мА·ч, быстрая зарядка 67 Вт;

Камеры: основная 50 Мп, передняя 32 Мп;

Конфигурации: от 8/128 ГБ до 16/512 ГБ.

В Украине цена модели составляет ориентировочно от 28000 до 32000 грн.

OnePlus Pad Go 2

Производитель гарантирует OnePlus Pad Go 2 пять лет обновлений Android и шесть лет патчей безопасности.

Устройство дебютировало с системой OxygenOS 16 на базе Android 16 и должно получать версии вплоть до Android 21, с поддержкой до 2031 года.

Несмотря на решение компании об изменении присутствия на некоторых западных рынках, обязательства по обслуживанию уже выпущенных гаджетов остаются в силе.

OnePlus Pad Go 2 (скриншот: OnePlus)

Характеристики:

Дисплей: 12,1 дюйма, IPS, 120 Гц, разрешение 1980х2800;

Процессор: MediaTek Dimensity 7300 Ultra;

Память: 8 ГБ оперативной, 128 или 256 ГБ встроенной;

Аккумулятор: 10050 мА·ч;

Камеры: 8 Мп основная и 8 Мп передняя.

Цена устройства в Украине составляет около 12 800-17 800 грн.

Читайте больше: Конкурент MacBook Pro от Microsoft разочаровал: что раскрыл утечку

Google Pixel Tablet

Представленный в середине 2023 года Pixel Tablet изначально имел три года обновления ОС и пять лет безопасности. В 2026 году Google просмотрела политику, добавив еще 2 года обновлений Android.

Таким образом, общий срок поддержки возрастал до пяти лет ОС и будет действовать, по меньшей мере, до июня 2028 года.

Pixel Tablet (скриншот: Wikimedia Commons)

Характеристики:

Дисплей: 10,95 дюйма, IPS, разрешение 1600х2560;

Процессор: Tensor G2;

Память: 8 ГБ оперативной, 128 или 256 ГБ встроенной;

Аккумулятор: 7020 мА·ч (зарядка 15 Вт);

Камеры: 8 Мп основная и 8 Мп передняя.

Стоимость в Украине составляет ориентировочно от 21800 до 31000 грн.

Honor Magic Pad 4

Планшет Honor Magic Pad 4 имеет обещание шести лет обновлений операционной системы и патчей безопасности (ежеквартально).

Устройство работает на MagicOS 10 (Android 16). Аналогичный срок поддержки предлагается и модели Honor Pad 10.

Honor Magic Pad 4 (скриншот: Honor)

Характеристики:

Дисплей: 12,3 дюйма, OLED, 165 Гц, пиковая яркость 2400 нит, разрешение 1920х3000;

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5;

Память: 12 или 16 ГБ оперативной.

Цена Honor MagicPad4 в Украине составляет ориентировочно от 39800 до 43600 грн.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

Флагманский планшет предлагает самый длинный срок поддержки среди Android-устройств - семь лет обновлений ОС и патчей безопасности.

Благодаря этому Galaxy Tab S11 Ultra, вышедший с системой One UI 8 на базе Android 16, будет оставаться актуальным по меньшей мере до 2032 года.

Такая же продолжительная поддержка распространяется и на базовую модель Galaxy Tab S11, а также некоторые смартфоны бренда.

Galaxy Tab S11 Ultra (скриншот: Samsung)

Характеристики:

Дисплей: 14,6 дюйма, AMOLED, 120 Гц, пиковая яркость 1600 нит, разрешение 1848х2960;

Память: 12/256 ГБ, 12/512 ГБ или 16 ГБ/1 ТБ;

Аккумулятор: 11 600 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт;

Камеры: фронтальная 12 Мп, двойная основная (13 Мп+8 Мп ультраширокоугольная).

В Украине ориентировочная стоимость составляет от 47000 до 78999 грн в зависимости от версии.