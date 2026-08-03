Оновлення до 2032 року: ці Android-планшети переживуть конкурентів

Купуючи планшет, важливо звертати увагу не лише на процесор чи дисплей, а й на термін програмної підтримки. Саме регулярні оновлення ОС та безпеки визначають, скільки років пристрій залишатиметься актуальним і захищеним.
РБК-Україна з посиланням на BGR склало підбірку Android-планшетів з найдійнішим ПЗ.
Китайський бренд пропонує для Xiaomi Pad 8 Pro чотири великі оновлення ОС Android та шість років патчів безпеки.
Випущений у 2026 році із системним інтерфейсом HyperOS 3 на базі Android 16, планшет отримуватиме нові версії ОС до 2030 року, а оновлення безпеки - щонайменше до 2032 року. Аналогічні умови діють і для базової версії Xiaomi Pad 8.
Xiaomi Pad 8 Pro (скриншот: Xiaomi)
Характеристики:
В Україні ціна моделі становить орієнтовно від 28 000 до 32 000 грн.
Виробник гарантує OnePlus Pad Go 2 п'ять років оновлень Android та шість років патчів безпеки.
Пристрій дебютував із системою OxygenOS 16 на базі Android 16 і має отримувати версії аж до Android 21, з підтримкою до 2031 року.
Попри рішення компанії щодо зміни присутності на деяких західних ринках, зобов'язання з обслуговування вже випущених гаджетів залишаються чинними.
OnePlus Pad Go 2 (скриншот: OnePlus)
Характеристики:
Ціна пристрою в Україні становить близько 12 800-17 800 грн.
Представлений у середині 2023 року Pixel Tablet початково мав три роки оновлень ОС та п'ять років безпеки. У 2026 році Google переглянула політику, додавши ще 2 роки оновлень Android.
Таким чином, загальний термін підтримки зростав до п'яти років ОС і діятиме щонайменше до червня 2028 року
Pixel Tablet (скриншот: Wikimedia Commons)
Характеристики:
Вартість в Україні становить орієнтовно від 21 800 до 31 000 грн.
Планшет Honor Magic Pad 4 має обіцянку шести років оновлень операційної системи та патчів безпеки (щоквартально).
Пристрій працює на MagicOS 10 (Android 16) . Аналогічний термін підтримки пропонується і для моделі Honor Pad 10.
Honor Magic Pad 4 (скриншот: Honor)
Характеристики:
Ціна Honor MagicPad4 в Україні становить орієнтовно від 39 800 до 43 600 грн.
Флагманський планшет пропонує найдовший термін підтримки серед Android-пристроїв - сім років оновлень ОС та патчів безпеки.
Завдяки цьому Galaxy Tab S11 Ultra, який вийшов із системою One UI 8 на базі Android 16, залишатиметься актуальним щонайменше до 2032 року.
Така ж тривала підтримка поширюється і на базову модель Galaxy Tab S11, а також на деякі смартфони бренду.
Galaxy Tab S11 Ultra (скриншот: Samsung)
Характеристики:
В Україні орієнтовна вартість становить від 47 000 до 78 999 грн залежно від версії.