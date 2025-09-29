Обновленный рейтинг волейбольных сборных: на каком месте Украина после провала на чемпионате мира

Чемпионы лишь вторые

ЧМ-2025, завершившийся накануне на Филиппинах, второй раз подряд выиграла сборная Италии, которая в финале победила Болгарию.

Это позволило итальянцам лишь сократить отставание, но не догнать лидеров мирового списка - сборную Польши. Поляки на ЧМ довольствовались "бронзой", одолев в малом финале Чехию.

По итогам ЧМ в топ-10 произошли такие перестановки. Сборные Франции и Болгарии поднялись, а США и Канада - потеряли позиции. Команда Германии выбыла из топ-10.

Топ-10 рейтинга FIVB:

Польша - 390,96 Италия - 385,02 Бразилия - 338,40 Франция - 328,22 (+1) США - 324,35 (-1) Словения - 303,61 Япония - 294,77 Аргентина - 269,00 Болгария - 261,30 (+2) Канада - 252,99 (-1)

На каком месте Украина

Наша команда в 2025-м третий раз в истории играла на ЧМ. Она выиграла лишь один поединок - у Алжира (3:0), и всухую (0:3) уступила другим соперникам - Бельгии и Италии.

Подопечные аргентинца Рауля Лосано показали худший результат среди всех команд, финишировавших в группах третьими (3 очка, разница партий - 3:6). Это - условное 24-е место среди 32-х участников финала.

По сравнению со стартом чемпионата украинцы потеряли три позиции и теперь находятся на 17-м месте. "Сине-желтые" пропустили вперед Болгарию, Турцию и Бельгию.

Сборная Украины и ее соседи в рейтинге:

15. Бельгия - 225,86

16. Иран - 209,02

17. Украина - 202,85

18. Чехия - 201,25

Главный тренер сборной Украины Рауль Лосано (фото: volleyballworld)

Рейтинг как шанс на Олимпиаду

Отметим, что в волейболе мировой рейтинг - один из способов попасть на Олимпийские игры.

После континентальных первенств (2026) и ЧМ-2027 еще три квоты получат лучшие сборные рейтинга, которые не квалифицируются на Игры напрямую через турниры. Всего в волейбольном турнире Олимпиады-2028 выступят 12 команд.

Что дальше для "сине-желтых"

Следующим стартом для сборной Украины станет Лига наций-2026.

В дебютном сезоне украинцы заняли 10-е место и сохранили прописку в элитном турнире.