Онлайн-отсрочка в "Резерв+": десятки тысяч украинцев уже ее получили

Услуга онлайн-отсрочки, доступная в приложении "Резерв+", уже получила популярность среди граждан. С начала запуска ее оформили десятки тысяч человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова.
Он уточнил, что отсрочку в онлайн-формате уже оформило 100 тысяч человек.
Умеров отметил, что это не просто статистические данные, а показатель важных изменений в сфере военного учета, который поддерживает прозрачность и экономит время, освобождая пользователей от излишней бюрократии.
Услуга доступна студентам, аспирантам, докторантам, а также лицам с инвалидностью, имеющим пенсионное удостоверение.
Также Умеров сообщил, что вскоре в приложении "Резерв+" будет добавлена новая категория для оформления онлайн-отсрочок.
Так, по его словам, уже в скором времени появится возможность онлайн подачи заявления на отсрочку для многодетных родителей, что отвечает актуальным потребностям общества.
"Внедряя цифровые решения, мы строим удобную и прозрачную систему военного учета для всех", - отметил министр обороны Украины.
Напомним, что перед внедрением новой функции в приложении "Резерв+" был проведен ее бета-тест.
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