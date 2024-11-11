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Онлайн-отсрочка в "Резерв+": десятки тысяч украинцев уже ее получили

Фото: Резерв+ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Нина Еланская

Услуга онлайн-отсрочки, доступная в приложении "Резерв+", уже получила популярность среди граждан. С начала запуска ее оформили десятки тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова.

Он уточнил, что отсрочку в онлайн-формате уже оформило 100 тысяч человек.

Умеров отметил, что это не просто статистические данные, а показатель важных изменений в сфере военного учета, который поддерживает прозрачность и экономит время, освобождая пользователей от излишней бюрократии.

Услуга доступна студентам, аспирантам, докторантам, а также лицам с инвалидностью, имеющим пенсионное удостоверение.

Также Умеров сообщил, что вскоре в приложении "Резерв+" будет добавлена новая категория для оформления онлайн-отсрочок.

Так, по его словам, уже в скором времени появится возможность онлайн подачи заявления на отсрочку для многодетных родителей, что отвечает актуальным потребностям общества.

"Внедряя цифровые решения, мы строим удобную и прозрачную систему военного учета для всех", - отметил министр обороны Украины.

Напомним, что перед внедрением новой функции в приложении "Резерв+" был проведен ее бета-тест.

 

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