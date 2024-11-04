ua en ru
Пн, 04 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В "Резерв+" начали бета-тест онлайн-отсрочек: кому доступно

Киев, Понедельник 04 ноября 2024 18:15
UA EN RU
В "Резерв+" начали бета-тест онлайн-отсрочек: кому доступно Иллюстративное фото: в "Резерв+" начали бета-тест онлайн-отсрочек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В приложении "Резерв+" сегодня, 4 ноября, начался бета-тест онлайн отсрочек. Принять участие могут студенты, и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Катерину Черногоренко в Facebook.

"Первыми инструкции получат студенты и аспиранты, которые заполнили форму тестирования. Дальше люди с инвалидностью и многодетные. Все делаем постепенно", - рассказала она.

По словам Черногоренко, инструкции будут присылать на электронную почту.

Чиновница также обратила внимание, что в случае наличии отсрочки ее продление возможно только после завершения срока действия. Двух активных отсрочек одновременно быть не может.

Замминистра обороны рассказала, что до запуска услуги в "Резерв+" остались "считанные дни".

Отсрочки в "Резерв+"

Напомним, недавно стало известно, что в приложение "Резерв+" решили добавить возможность получить отсрочки онлайн. Сначала такая услуга будет доступна для людей с инвалидностью, студентов и аспирантов, а позже - для многодетных родителей.

Таким образом, отсрочку можно будет получить в несколько кликов в приложении.

Статус отсрочки будет отображаться в электронном военном документе в "Резерв+".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Призыв в армию Мобилизация в Украине Отсрочка
NEWS
Дверь открыта. Бригады ВСУ призывают военных возвращаться после СОЧ
Дверь открыта. Бригады ВСУ призывают военных возвращаться после СОЧ
DAILY
Не только Трамп или Харрис. Почему для Украины важны выборы в Конгресс США
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не только Трамп или Харрис. Почему для Украины важны выборы в Конгресс США