В "Резерв+" начали бета-тест онлайн-отсрочек: кому доступно
В приложении "Резерв+" сегодня, 4 ноября, начался бета-тест онлайн отсрочек. Принять участие могут студенты, и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Катерину Черногоренко в Facebook.
"Первыми инструкции получат студенты и аспиранты, которые заполнили форму тестирования. Дальше люди с инвалидностью и многодетные. Все делаем постепенно", - рассказала она.
По словам Черногоренко, инструкции будут присылать на электронную почту.
Чиновница также обратила внимание, что в случае наличии отсрочки ее продление возможно только после завершения срока действия. Двух активных отсрочек одновременно быть не может.
Замминистра обороны рассказала, что до запуска услуги в "Резерв+" остались "считанные дни".
Отсрочки в "Резерв+"
Напомним, недавно стало известно, что в приложение "Резерв+" решили добавить возможность получить отсрочки онлайн. Сначала такая услуга будет доступна для людей с инвалидностью, студентов и аспирантов, а позже - для многодетных родителей.
Таким образом, отсрочку можно будет получить в несколько кликов в приложении.
Статус отсрочки будет отображаться в электронном военном документе в "Резерв+".
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