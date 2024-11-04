В "Резерв+" начали бета-тест онлайн-отсрочек: кому доступно

В приложении "Резерв+" сегодня, 4 ноября, начался бета-тест онлайн отсрочек. Принять участие могут студенты, и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Катерину Черногоренко в Facebook .

"Первыми инструкции получат студенты и аспиранты, которые заполнили форму тестирования. Дальше люди с инвалидностью и многодетные. Все делаем постепенно", - рассказала она.

По словам Черногоренко, инструкции будут присылать на электронную почту.

Чиновница также обратила внимание, что в случае наличии отсрочки ее продление возможно только после завершения срока действия. Двух активных отсрочек одновременно быть не может.

Замминистра обороны рассказала, что до запуска услуги в "Резерв+" остались "считанные дни".