Онлайн-відстрочка в "Резерв+": десятки тисяч українців вже її отримали

Він уточнив, що відстрочку в онлайн-форматі вже оформило 100 тисяч осіб.

Умєров наголосив на тому, що це не просто статистичні дані, а показник важливих змін у сфері військового обліку, який підтримує прозорість та економить час, звільняючи користувачів від зайвої бюрократії.

Послуга наразі доступна студентам, аспірантам, докторантам, а також особам з інвалідністю, які мають пенсійне посвідчення.

Також Умєров повідомив, що невдовзі в застосунку "Резерв+" буде додано нову категорію для оформлення онлайн-відстрочок.

Так, за його словами, вже незабаром з'явиться можливість онлайн подання заяви на відстрочку для багатодітних батьків, що відповідає актуальним потребам суспільства.

"Впроваджуючи цифрові рішення, ми будуємо зручну і прозору систему військового обліку для всіх", - зазначив міністр оборони України.

Нагадаємо, що перед впровадженням нової функції у додатку "Резерв+" був проведений її бета-тест.