Как украинцам восстановить утерянное пенсионное удостоверение: инструкция

Если пенсионер потерял пенсионное удостоверение, новый документ можно получить несколькими путями - офлайн (в сервисном центре Пенсионного фонда Украины) или онлайн (удаленно).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Как можно восстановить утерянное пенсионное удостоверение

Для того чтобы пенсионеру получить новый документ вместо старого утерянного, нужно:

или обратиться в выбранный сервисный центр территориального органа Пенсионного фонда Украины

или онлайн - через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ

или онлайн - с помощью мобильного приложения "Пенсійний фонд"

В пресс-службе ПФУ уточнили также, что электронная версия пенсионного удостоверения в мобильном приложении "Дія" (генерируемое после изготовления пенсионного удостоверения) имеет такую же юридическую силу, как и традиционное.

Восстановить пенсионное удостоверение можно несколькими путями (инфографика: pfu.gov.ua)

Где оформить услугу и какие документы нужны

При обращении в сервисный центр ПФУ, пенсионеру для восстановления удостоверения требуется:

предъявить паспорт

предъявить справку о присвоении идентификационного номера

заполнить заявление на изготовление пенсионного удостоверения

добавить к заявлению цветное фото размером 3 на 2,5 см

Чтобы подать заявление на изготовление пенсионного удостоверения через веб-портал электронных услуг ПФУ, необходимо:

войти в систему (личный кабинет на портале)

зайти в раздел "Щодо пенсійного забезпечення"

выбрать опцию "Заява на виготовлення паперового пенсійного посвідчення"

Для того чтобы подать заявление с помощью мобильного приложения "Пенсійний фонд" нужно:

выбрать вкладку "До ПФУ"

перейти в раздел "Комунікації до ПФУ"

зайти в "Заява на виготовлення пенсійного посвідчення"

В ПФУ объяснили, что для подачи заявления на изготовление пенсионного удостоверения через электронные сервисы необходимо подготовить сканированные копии:

паспорта

справки о присвоении идентификационного номера

собственной подписи (должна быть выполнена чернилами черного цвета)

фотографию

"Сканкопии должны быть цветными и четкими. Сохраненными в форматах JPG или PDF. Размер каждого файла не должен превышать 1 Мб, а названия должны соответствовать виду отсканированного документа", - уточнили в Пенсионном фонде.

После того, как пенсионное удостоверение будет изготовлено, его можно будет забрать в том сервисном центре ПФУ, который был указан в соответствующем заявлении.