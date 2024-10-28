Как украинцам восстановить утерянное пенсионное удостоверение: инструкция
Если пенсионер потерял пенсионное удостоверение, новый документ можно получить несколькими путями - офлайн (в сервисном центре Пенсионного фонда Украины) или онлайн (удаленно).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Как можно восстановить утерянное пенсионное удостоверение
Для того чтобы пенсионеру получить новый документ вместо старого утерянного, нужно:
- или обратиться в выбранный сервисный центр территориального органа Пенсионного фонда Украины
- или онлайн - через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ
- или онлайн - с помощью мобильного приложения "Пенсійний фонд"
В пресс-службе ПФУ уточнили также, что электронная версия пенсионного удостоверения в мобильном приложении "Дія" (генерируемое после изготовления пенсионного удостоверения) имеет такую же юридическую силу, как и традиционное.
Восстановить пенсионное удостоверение можно несколькими путями (инфографика: pfu.gov.ua)
Где оформить услугу и какие документы нужны
При обращении в сервисный центр ПФУ, пенсионеру для восстановления удостоверения требуется:
- предъявить паспорт
- предъявить справку о присвоении идентификационного номера
- заполнить заявление на изготовление пенсионного удостоверения
- добавить к заявлению цветное фото размером 3 на 2,5 см
Чтобы подать заявление на изготовление пенсионного удостоверения через веб-портал электронных услуг ПФУ, необходимо:
- войти в систему (личный кабинет на портале)
- зайти в раздел "Щодо пенсійного забезпечення"
- выбрать опцию "Заява на виготовлення паперового пенсійного посвідчення"
Для того чтобы подать заявление с помощью мобильного приложения "Пенсійний фонд" нужно:
- выбрать вкладку "До ПФУ"
- перейти в раздел "Комунікації до ПФУ"
- зайти в "Заява на виготовлення пенсійного посвідчення"
В ПФУ объяснили, что для подачи заявления на изготовление пенсионного удостоверения через электронные сервисы необходимо подготовить сканированные копии:
- паспорта
- справки о присвоении идентификационного номера
- собственной подписи (должна быть выполнена чернилами черного цвета)
- фотографию
"Сканкопии должны быть цветными и четкими. Сохраненными в форматах JPG или PDF. Размер каждого файла не должен превышать 1 Мб, а названия должны соответствовать виду отсканированного документа", - уточнили в Пенсионном фонде.
После того, как пенсионное удостоверение будет изготовлено, его можно будет забрать в том сервисном центре ПФУ, который был указан в соответствующем заявлении.
Напомним, 25 октября Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий за текущий месяц.
В центральном органе исполнительной власти сообщалось, что на пенсионные выплаты было направлено 64 млрд грн (в том числе 9,5 млрд грн через АО "Укрпочта" и 54,5 млрд грн через уполномоченные банки).
Кроме того, по состоянию на 27 октября было профинансировано: 1459,1 млн грн - на выплату жилищных субсидий и льгот, 2552 млн грн - на страховые выплаты (в том числе 1384,1 млн грн - на оплату больничных).
В конце октября 2024 года было предоставлено 979 тыс. услуг лицам, обратившимся в органы ПФУ.
Следует отметить, что право на назначение пенсии по возрасту определяется в зависимости от приобретенного страхового стажа при достижении предусмотренного законом возраста - 60, 63 или 65 лет. Ежегодно страховой стаж, дающий право выхода на пенсию в 60 лет, увеличивается на 12 месяцев и в 2028 году составит 35 лет.
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