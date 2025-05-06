Пенсия под угрозой: как не потерять выплаты из-за простой ошибки
Выплату пенсий в Украине могут приостановить при двух условиях. В частности, это касается переселенцев, а также тех, кто выехал за границу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ПФУ в Запорожской области.
Почему могут приостановить пенсию
Пенсионную выплату могут приостановить, если:
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Пенсионер не прошел физическую идентификацию вовремя;
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В течение 6 месяцев не было движения средств на банковском счете, на который поступает пенсия.
Как возобновить пенсию
Чтобы возобновить выплату, необходимо:
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Подать заявление в Пенсионный фонд Украины с указанием банковского счета;
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Пройти физическую идентификацию.
Заявление можно подать:
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Лично;
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Онлайн - через вебпортал Пенсионного фонда Украины с помощью электронной подписи "Дія.Підпис".
Физическая идентификация проводится в формате видеоконференции.
Что делать, если пенсионер за границей
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Отправить письменное заявление по почте по месту регистрации;
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Добавить документ о факте, что лицо является живым, оформленный через украинское дипломатическое учреждение;
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Добавить другие документы согласно п. 6 постановления КМУ от 11.02.2025 № 299.
Если физическая идентификация пройдена в течение года после прекращения, выплату возобновляют с даты прекращения.
Важно знать
Вместе с тем, в ПФУ добавляют, что пенсия выплачивается гражданам с ВОТ или тем, кто выехал с ВОТ, если они не получают пенсию от РФ. Этот факт пенсионер подтверждает в произвольном заявлении в Пенсионный фонд.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине насчитывается 10,3 млн пенсионеров, из них почти 3 млн продолжают работать. По данным ПФУ, работающие пенсионеры получают более высокие выплаты, в среднем разница составляет 520 гривен.
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