Пенсия под угрозой: как не потерять выплаты из-за простой ошибки

Выплату пенсий в Украине могут приостановить при двух условиях. В частности, это касается переселенцев, а также тех, кто выехал за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ПФУ в Запорожской области .

Вместе с тем, в ПФУ добавляют, что пенсия выплачивается гражданам с ВОТ или тем, кто выехал с ВОТ, если они не получают пенсию от РФ . Этот факт пенсионер подтверждает в произвольном заявлении в Пенсионный фонд.

Если физическая идентификация пройдена в течение года после прекращения , выплату возобновляют с даты прекращения .

Добавить другие документы согласно п. 6 постановления КМУ от 11.02.2025 № 299.

Добавить документ о факте, что лицо является живым , оформленный через украинское дипломатическое учреждение;

Отправить письменное заявление по почте по месту регистрации;

Онлайн - через вебпортал Пенсионного фонда Украины с помощью электронной подписи "Дія.Підпис".

Подать заявление в Пенсионный фонд Украины с указанием банковского счета;

В течение 6 месяцев не было движения средств на банковском счете, на который поступает пенсия.

Пенсионную выплату могут приостановить, если:

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине насчитывается 10,3 млн пенсионеров, из них почти 3 млн продолжают работать. По данным ПФУ, работающие пенсионеры получают более высокие выплаты, в среднем разница составляет 520 гривен.

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