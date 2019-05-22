Народний депутат Олександр Онищенко заявив, що повернеться в Україну для участі в судовому процесі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "112 Україна".

За словами Онищенка, про свій намір повернутися в Україну він повідомляв судовим органам та Національному антикорупційному бюро України (НАБУ). Він додав, що планує приїхати на друге судове засідання у так званій газовій справі.

"Ну, я думаю, завтра буде перше засідання суду і на друге засідання я вже приїду", - заявив нардеп.

Крім того, Онищенко додав, що розглядає можливість участі у парламентських виборах, але не розповів, з якою саме політичною силою.

Нагадаємо, раніше НАБУ повідомило, що перше засідання суду у так званій газовій справі народного депутата Олександра Онищенка призначене на 10 червня 2019 року.

Раніше, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури направили до суду обвинувальний акт у так званій газовій справі Онищенка.

Як писало РБК-Україна, НАБУ отримало дозвіл на заочне засудження Онищенка. За версією слідства, нардеп є керівником злочинної організації, учасники якої отримали понад 1,6 млрд гривень від реалізації природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з "Укргазвидобуванням".