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Онищенко не міг представляти Україну на кінних змаганнях, - Жданов

Новини » Політика    22.06.2019 - 16:38
Онищенко не міг представляти Україну на кінних змаганнях, - Жданов
Фото: Олександр Онищенко (РБК-Україна)

За словами Жданова, Україна не відправляла Онищенка на змагання

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов заперечив, що нардеп-втікач Олександр Онищенко представляв Україну на кінних змаганнях з 2016 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Так, коментуючи рішення суду щодо скасування заборони Онищенку брати участь у виборах до Верховної ради Жданов заявив, що Мінмолодьспорт не уповноважувало Онищенка представляти Україну на міжнародних змаганнях.

"Міністерство молоді та спорту з серпня 2016 і до сих пір не направляло і не фінансувало участь Олександра Онищенка в міжнародних змаганнях. Також, згідно з наказом Міністерства молоді та спорту №5286 від 28.12.2018, зазначена особа не входить в основний або резервний склад національної збірної команди України з кінного спорту на 2019 рік. Отже, він не може офіційно представляти Україну на міжнародних змаганнях. Всеукраїнська федерація кінного спорту також не погоджувала з Міністерством ніяких відряджень Онищенка для участі в спортивних змагання", - заявив міністр.

Нагадаємо, раніше Шостий апеляційний адміністративний суд зобов'язав Центральну виборчу комісію зареєструвати Онищенка кандидатом у народні депутати на позачергових виборах до Верховної ради. Онищенко заявив, що з 2016 року перебував за межами України через те, що представляв Україну на змаганнях з кінного спорту.

Як писало РБК-Україна, ЦВК відмовилася реєструвати Онищенка кандидатом в депутати, тому що він впродовж останніх 5 років не проживав в Україні.

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