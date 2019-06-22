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Онищенко не мог представлять Украину на конных соревнованиях, - Жданов

Новости » Политика    22.06.2019 - 16:38
Онищенко не мог представлять Украину на конных соревнованиях, - Жданов
Фото: Александр Онищенко (РБК-Украина)

По словам Жданова, Украина не отправляла Онищенко на соревнования

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов опроверг, что нардеп-беглец Александр Онищенко представлял Украину на конных соревнованиях с 2016 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Так, комментируя решение суда об отмене запрета Онищенко участвовать в выборах в Верховную раду Жданов заявил, что Минмолодьспорт не уполномачивало Онищенко представлять Украину на международных соревнованиях.

"Министерство молодежи и спорта с августа 2016 и до сих пор не направляло и не финансировало участие Александра Онищенко в международных соревнованиях. Также, согласно приказу Министерства молодежи и спорта №5286 от 28.12.2018, указанное лицо не входит в основной или резервный состав национальной сборной команды Украины по конному спорту на 2019 год. Следовательно, он не может официально представлять Украину на международных соревнованиях. Всеукраинская федерация конного спорта также не согласовывала с Министерством никаких командировок Онищенко для участия в спортивных соревнования", - заявил министр.

Напомним, ранее Шестой апелляционный административный суд обязал Центральную избирательную комиссию зарегистрировать Онищенко кандидатом в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную раду. Онищенко заявил, что с 2016 года находился за пределами Украины из-за то, что представлял Украину на соревнованиях по конному спорту.

Как писало РБК-Украина, ЦИК отказался регистрировать Онищенко кандидатом в депутаты, потому что он на протяжении последних 5 лет не проживал в Украине.

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