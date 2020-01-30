ВАКС направив екс-нардепу Онищенку повістку до суду

Фото: Олександр Онищенко (УНІАН)

ВАКС просить німецькі органи вручити Онищенку повістку

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) попросив німецькі органи вручити повістку на судове засідання екс-нардепу Олександру Онищенку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ВАКС у Facebook.

Повідомляється, що ВАКС направив запит на міжнародну правову допомогу до Німеччини. Зокрема, німецькі органи мають вручити фігуранту "газових схем" Онищенко повістку. На сьогодні суд також чекає на рішення про його екстрадицію.

Підготовче судове засідання по справі Онищенка призначено на 10:00 4 травня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Антикорупційний суд вирішив заочно судити екс-нардепа Онищенка.

Онищенка в кінці листопада 2019 року за запитом Національного антикорупційного бюро України затримали в Німеччині. Він фігурує у кримінальній справі про організацію так званих "газових схем" в бутність народним депутатом. В липні 2016 року Верховна рада зняла з нього недоторканність і дала згоду на арешт, однак Онищенко втік за кордон.

За даними слідства, він керував злочинною організацією, учасники якої отримали понад 1,6 млрд гривень від реалізації природного газу у межах договорів про спільну діяльність з "Укргазвидобуванням".