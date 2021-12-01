"Він дійсно зайшов у глухий кут": Єрмак про Нормандський формат

"Він (Нормандський формат - ред.) дійсно зайшов у глухий кут", - зазначив Єрмак.

За його словами, це, зокрема було пов'язано з проведенням виборів у Німеччині

"Через тиждень-півтора з'явиться новий канцлер (Німеччини - ред.). Хоча Ангела Меркель доклала багато зусиль, щоб організувати новий саміт лідерів нормандської четвірки. І я неодноразово повторював, що було б чудово якби наприкінці її каденції таки відбулася зустріч лідерів країн нормандського формату. Але, на жаль, не склалося", - резюмував Єрмак.