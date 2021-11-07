Продовження роботи нормандського формату - під питанням: у Зеленського зробили заяву

Подальша робота нормандського формату за участі України, Франції, Німеччини та Росії - під питанням. Зустрічі у форматі не проводились уже рік.

Про це заявив прес-секретар президента України Сергій Никифоров, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на телеканал " Дом ".

"Сам нормандський формат, його продовження - під великим питанням. Ніяк не можуть домовитися щодо наступного саміту в нормандському форматі на найвищому рівні, навіть міністри поки що не зустрічаються", - заявив він.

За його словами, і політична частина, політичний порядок нормандського формату під великим питанням, у тому числі і екологія.

"Наразі відповіді немає, хоча це дуже правильна тема для обговорення на високих рівнях у нормандському форматі", - пояснив Никифоров.