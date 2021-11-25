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Кулеба про необхідність нормандської зустрічі: потрібно оживити мирний процес

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Київ, Четвер 25 листопада 2021 19:00
Кулеба про необхідність нормандської зустрічі: потрібно оживити мирний процес Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив на необхідності нормандської зустрічі. Глава МЗС зазначив, що вона потрібна для пожвавлення мирного процесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Ми наполягаємо на необхідності чесної дискусії чотирьох країн нормандського формату, щоб оживити процес мирного врегулювання", - сказав Кулеба.

Міністр підкреслив, що Україна, Німеччина, Франція і Росія повинні провести переговори на рівні глав держав. Кулеба нагадав, що німецький, французький і український лідери - Ангела Меркель, Еммануель Макрон і Володимир Зеленський - зробили ряд пропозицій президенту РФ Володимиру Путіну про саміт у нормандському форматі.

"Російська сторона так і не погодилася ні на саміт, ні на зустріч міністрів закордонних справ", - резюмував глава МЗС.

Нагадавши, Франція і Німеччина пропонували провести нормандську зустріч на рівні міністрів 11 листопада, однак російська сторона відмовилася.

Зазначимо, на цьому тлі у президента Володимира Зеленського заявили, що подальша робота нормандського формату за участю України, Франції, Німеччини та Росії під питанням.

Як повідомляло РБК-Україна, глава МЗС Росії Сергій Лавров висунув умову для проведення нової нормандської зустрічі.

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МЗС Дмитро Кулеба Нормандський формат
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