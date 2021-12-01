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"Он действительно зашел в тупик": Ермак о Нормандском формате

Автор: Сергей Щербина, Мария Кучерявец

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак оценил состояние переговоров в нормандском формате. Он считает, что этот процесс "зашел в тупик".

Об этом глава ОП заявил в интервью РБК-Украина.

"Он (Нормандский формат - ред.) действительно зашел в тупик", - отметил Ермак.

По его словам, это, в частности было связано с проведением выборов в Германии

"Через неделю-полторы появится новый канцлер (Германии-ред.). Хотя Ангела Меркель приложила много усилий, чтобы организовать новый саммит лидеров нормандской четверки. И я неоднократно повторял, что было бы замечательно если бы в конце ее каденции таки состоялась встреча лидеров стран нормандского формата. Но, к сожалению, не сложилось", - резюмировал Ермак.

Напомним, ранее у президента Украины Владимира Зеленского заявили, что дальнейшая работа нормандского формата с участием Украины, Франции, Германии и России под вопросом, поскольку встречи в данном формате не проводились уже год.

Добавим, Франция и Германия предлагали провести нормандскую встречу на уровне министров 11 ноября, однако российская сторона отказалась.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба необходимости нормандской встречи. Он отметил, что она нужна для оживления мирного процесса.

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Андрей ЕрмакОфис президентаНормандский формат