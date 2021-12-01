"Он действительно зашел в тупик": Ермак о Нормандском формате

"Он (Нормандский формат - ред.) действительно зашел в тупик", - отметил Ермак.

По его словам, это, в частности было связано с проведением выборов в Германии

"Через неделю-полторы появится новый канцлер (Германии-ред.). Хотя Ангела Меркель приложила много усилий, чтобы организовать новый саммит лидеров нормандской четверки. И я неоднократно повторял, что было бы замечательно если бы в конце ее каденции таки состоялась встреча лидеров стран нормандского формата. Но, к сожалению, не сложилось", - резюмировал Ермак.