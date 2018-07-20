Пріоритетними для УЗ в цьому питанні є так звані позакласні вокзали і вокзали першого класу

В "Укрзалізниці" розповіли про плани на передачу в концесію українських вокзалів. Про це сьогодні під час презентації Дорожньої карти реформ у транспортній інфраструктурі повідомив директор із стратегічного розвитку та інвестиційної політики залізничної компанії Антон Саболевський, передає кореспондент РБК-Україна.

"Нашим пріоритетом, звичайно ж, є великі вокзали, тому що ситуація, коли у нас київський вокзал є збитковим, не є доброю. Тобто, ми розуміємо, що вокзали - це великий шматок, великий комплекс, який може сам на себе заробляти", - сказав він.

За словами Саболевського, для "Укрзалізниці" в питанні передачі в концесію пріоритетними є так звані позакласні вокзали і вокзали першого класу.

"Це вокзали у великих містах, де є потік і платоспроможний попит, і там ми зможемо максимально реалізувати цей потенціал", - зазначив представник залізничної компанії.

Він також виділив дві умовні цільові групи по таким вокзалам.

"Перша - це туристичний напрям (Трускавець, Херсон) і друга - це ті вокзали, в розвитку яких зацікавлені органи місцевого самоврядування (Миколаїв)", - зазначив Саболевський.

Нагадаємо, 9 квітня на III Українському інфраструктурному форумі в. о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов повідомив про те, що "Укрзалізниця" розглядає можливість передачі вокзалів у концесію.