Омбудсмен о законопроекте по мобилизации: есть нормы, которые противоречат Конституции

"Я всегда отношусь ко всем процессам, происходящим на территории нашего государства и не только, исключительно через национальное и международное законодательство. В этом законопроекте, на мой взгляд, есть нормы, противоречащие Конституции. Я прямо буду об этом писать, когда этот законопроект зайдет официально на согласование ко мне", - подчеркнул Лубинец.

По его словам, законопроект на согласование могут отправить на этапе подготовки к рассмотрению в профильном комитете Рады.

Омбудсмен пообещал тщательно изучить законопроект и "сделать свои возражения".

Лубинец рассказал, что нарушает Конституцию ряд ограничений, который хотят ввести по отношению к уклонистам. В частности, это запрет на операции с недвижимостью.

"Это прямая норма Конституции: человек не может быть ограничен в своих правах. Если человек официально владеет, например, домом, то не можем мы на уровне закона запретить ему продать этот дом или купить другой. Это будет прямо противоречить Конституции. Да, есть норма, которая прямо позволяет ограничивать права в условиях военного положения, но эти права не могут быть ограничены до бесконечности", - отметил он.

При этом он добавил, что Украина не может превратиться в государство, которое похоже на Россию, где не будут действовать ни законы, ни нормы, а Конституция превратится просто на бумажку.

Законопроект о мобилизации

Напомним, в понедельник, 25 декабря, Кабмин подал в Раду законопроект, которым предлагается ввести ряд изменений в процессе мобилизации.

В частности, правительство хочет ввести ограничения для уклонистов: запретить им операции с недвижимостью, управление личным транспортом и использование собственных средств и других ценностей.

Согласно информации источников РБК-Украина, законопроект все еще могут изменить или доработать.

Более детально об инициативе можете узнать в материале РБК-Украина.