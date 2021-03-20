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Олімпійські ігри в Токіо проведуть без іноземних глядачів

Новость на русском → Токіо, Субота 20 березня 2021 14:01
Олімпійські ігри в Токіо проведуть без іноземних глядачів Фото: Олімпіада в Токіо (facebook.com tokyo2020)
Автор: Андрій Козловський

Оргкомітет Олімпійських ігор в Токіо офіційно вирішив провести ігри без участі зарубіжних глядачів. Це пов'язано з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє агентство Кіодо.

"Рішення в першу чергу обумовлено необхідністю забезпечити безпеку в умовах пандемії. Організатори Олімпіади в Токіо відшкодують витрачені на квитки кошти іноземним уболівальникам, яких не допустять на змагання", - сказала відповідальна за проведення Олімпійських ігор Тамайо Марукава.

Раніше глава Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах заявив, що його організація візьме до уваги будь-яке рішення Оргкомітету ігор-2020, яким би важким воно не було.

"Встановлення таких пріоритетів, як безпека, також означає, що ви повинні поважати ці пріоритети, а це означає, що нам доведеться приймати важкі рішення", - сказав він

Повідомляється, що іноземні волонтери не будуть задіяні на Олімпіаді. Передбачалося, що 10% з 80 тисяч волонтерів будуть іноземцями. Тепер винятки будуть зроблені для обмеженого числа волонтерів, наприклад, які володіють рідкісними мовами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Японії розглядають можливість проведення Олімпійських ігор в Токіо без глядачів.

Також раніше американський сенатор від Республіканської партії Мітт Ромні закликав бойкотувати Олімпіаду в Пекіні.

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