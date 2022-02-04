Олімпійські ігри 2022: перші українські спортсмени розпочали змагання

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Суспільне Спорт .

Командний турнір у якому беруть участь десять команд, складається із двох етапів. Перша частина змагань складалася з трьох елементів короткої програми у чоловіків, спортивних пар та танців на льоду. Продовжаться змагання уже в неділю, стартом жінок в короткій програмі. А після того топ-5 команд за результатами пройдуть у довільну програму, де змагатимуться за медалі.

Спочатку виступали чоловіки, але на жаль український спортсмен Іван Шмуратко захворів на коронавірус та не зміг взяти участь у змаганнях. Тому Україна не отримала балів у цьому виді програми.

Далі були танці на льоду, де Україну представляла пара Максим Нікітін та Олександра Назарова. Вони виступили під пісню "Hit The Road Jack" та зайняли дев’яте місце, набравши 64.08 бала.

Останніми на сьогодні виступали спортивні пари. Артем Даренський та Софія Голіченко за виступ отримали 53.65 бала, що принесло дев’ятий результат.

Після трьох видів змагань Україна йде на дев’ятому місці, маючи чотири бали. Лідирує збірна США, в якої 28 балів.