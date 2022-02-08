Українську сноубордистку не хотіли допускати до старту на Олімпіаді

Україну в цих змаганнях представляла Аннамарі Данча. Сноубордистка є віце-чемпіонкої світу-2019 в цій дисципліні. Для Данчі це четверта Олімпіада, найкращий свій результат вона показала у Ванкувері-2010 – 16 місце.

Сьогоднішню кваліфікацію Данча завершила на 26-у місці та не кваліфікувалася в наступний раунд.

Проте, як виявилось спортсменку не хотіли допускати до старту.

Аннамарі Данча прибула до Пекіна за кілька днів до старту своїх змагань на Олімпіаді-2022. Але вона здала позитивний тест на коронавірус, одразу після прибуття в Китай.

За словами сноубордистки, у переддень основного старту вона отримала кілька негативних тестів, тож була допущена до змагань. Данча готувалася до кваліфікаційних заїздів, але до неї підійшли представники організаторів та повідомили, що змагатися українська сноубордистка не зможе через проблеми з тестом.

Данча за допомогою представників України на Олімпійських іграх у Пекіні змогла вибороти можливість стартувати: їй дали це право буквально за п’ять хвилин до початку виступу. Але вона їхала окремо, хоча за правилами дві спортсменки мають їхати паралельно.

"У мене був позитивний тест після прибуття в Китай. Але ми не здавалися, в понеділок, о 10 ранку пішли негативні тести. Мені сказали, що я можу бути в "close contacts" – це така система, що я не зовсім чиста, але можу брати участь в змаганнях. Я знаходила в цьому плюси: у мене був водій з машиною, я не їздила автобусом як звичайні смертні (сміється). Я запізнилася на тренуваннях через це усе, але все було добре. Я була налаштована до кінця, просто бачила, що я на старті", – розповіла початок історії Аннамарі.

"І тут уже коли я на старті, залишалося п'ять пар переді мною. До мене підходять, кажуть, що я не можу стартувати, бо в мене погані тести. Я бачила, що тут є наша підтримка, були представники НОК, я їм давай дзвонити, щоб висилали тести. Почала боротися, відстоювати себе. Дуже важко тепер якось, це стрес. Мені було дуже важко зібратися на першу спробу, але багато людей мене підтримували, я дуже вдячна. Друга спроба наче нічого вийшла" , – пояснила Данча.