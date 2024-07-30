Олимпийские игры-2024: итоги дня 30 июля и медальный зачет
Четвертый соревновательный день летней Олимпиады в столице Франции подошел к концу.
Краткие итоги дня и положение команд в медальном зачете – в новости РБК-Украина.
Оргкомитет вынужденно перенес мужской триатлон на 31 июля. Причиной послужило ухудшение состояния воды в Сене после дождливых выходных. Очистка водной артерии Парижа для соревнований была одним из приоритетов местных властей.
Сборная Сербии завоевала золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета. Дуэт Зораны Арунович и Дамира Микеца одолел в финале турецких стрелков. Для балканской страны "золото" стало премьерным в этом году.
Китайские настольные теннисисты победили в миксте. Ван Чуцинь и Сунь Инша в шести геймах финального поединка обыграли дуэт из КНДР (4:2). Бронзовые медали достались представителям Республики Корея.
Новая Зеландия обыграла канадок в финале женского турнира по регби-7. Океанийки одержали волевую победу, уступая после первой половины (7:12). Новозеландские регбистки второй раз подряд триумфовали на Олимпийских играх.
Итальянская сборная по фехтованию выиграла командный турнир в шпаге. Золотые медали завоевали Альберта Сантуччио, Джулия Рицци, Роззелла Фьяминго и Мара Наваррия. Украинки финишировали на 6-й позиции.
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Япония продолжила лидировать в медальном зачете Олимпиады-2024. Тамошние спортсмены завоевали 13 наград, в том числе семь золотых. Совсем рядом расположились сборные Китая и Австралии, уже записавшие в свой актив по 6 золотых медалей.
К слову, украинка Свитолина проиграла чешке Крейчиковой в третьем раунде Олимпиады.
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