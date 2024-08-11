Олимпийские игры-2024: итоги дня 11 августа и финальный медальный зачет

Парижская Олимпиада подошла к концу. В последний соревновательный день разыграли более десяти комплектов наград.
Краткие итоги дня и окончательное положение команд в медальном зачете – в новости РБК-Украина.
Гандбольная сборная Дании выиграла решающий матч мужского турнира. Подопечные Николая Якобсена уверенно разобрались с Германией (39:26). Самым результативным в составе датчан стал крайний Матиас Гидсель (11 мячей).
Борец Мурази Мчедлидзе не смог пополнить копилку сборной Украины. Он проиграл стычку за бронзовую медаль в вольной борьбе. Украинец попал в список претендентов на награды через утешительные поединки.
США триумфовали в баскетбольном турнире среди женщин. Американки одержали драматическую победу над хозяйками соревнований. Французские баскетболистки под сирену оформили двухочковый бросок, но отстали на один пункт от Штатов.
нидерландка Сифан Хассан триумфовала в женском марафоне
венгерская атлетка Мишель Гуляш победила в современном пятиборье
Котаро Киюка из Японии выиграл "золото" в вольной борьбе (до 65 кг)
бахрейнский борец вольного стиля Ахмед Тажудинов получил золотую медаль в категории до 97 кг
китаянка Ли Вэньвень триумфовала в тяжелой атлетике (+81 кг)
Эллесс Эндрюс из Новой Зеландии выиграла велосипедный спринт
сборная Сербии победила в мужском турнире по водному поло
американская велосипедистка Дженнифер Валенте завоевала "золото" в омниуме
женская сборная Италии выиграла волейбольный турнир
нидерландец Харри Лаврейсен победил в велосипедной гонке (кейрин)
японский борец Юка Кагами триумфовал в категории до 76 кг
Сборная США выиграла медальный зачет на Олимпийских играх 2024 года. Американские спортсмены завоевали 40 золотых, 44 серебряных и 42 бронзовых награды. Китай уступил по количеству медалей других достоинств, получив те же 40 "золот". Тройку лучших замкнула сборная Японии (20 золотых наград).
Украина завершила Олимпиаду на 22-й позиции. Отечественные спортсмены завоевали в общей сложности 12 наград. "Золото" выиграли четверка фехтовальщиц-саблисток (Ольга Харлан, Юлия Бакастова, Елена Кравацкая и Алина Комащук), прыгунья в высоту Ярослава Магучих и боксер Александр Хижняк.
К слову, ранее Украина выбрала двух знаменосцев на церемонию закрытия Олимпиады.
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