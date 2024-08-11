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Олимпийские игры-2024: итоги дня 11 августа и финальный медальный зачет

Фото: Сборная США выиграла медальный зачет Олимпийских игр-2024 (x.com/usabasketball)
Автор: Антон Федорцив

Парижская Олимпиада подошла к концу. В последний соревновательный день разыграли более десяти комплектов наград.

Краткие итоги дня и окончательное положение команд в медальном зачете – в новости РБК-Украина.

Гандбольная сборная Дании выиграла решающий матч мужского турнира. Подопечные Николая Якобсена уверенно разобрались с Германией (39:26). Самым результативным в составе датчан стал крайний Матиас Гидсель (11 мячей).

Борец Мурази Мчедлидзе не смог пополнить копилку сборной Украины. Он проиграл стычку за бронзовую медаль в вольной борьбе. Украинец попал в список претендентов на награды через утешительные поединки.

США триумфовали в баскетбольном турнире среди женщин. Американки одержали драматическую победу над хозяйками соревнований. Французские баскетболистки под сирену оформили двухочковый бросок, но отстали на один пункт от Штатов.

Другие финалы одной строчкой

  • нидерландка Сифан Хассан триумфовала в женском марафоне

  • венгерская атлетка Мишель Гуляш победила в современном пятиборье

  • Котаро Киюка из Японии выиграл "золото" в вольной борьбе (до 65 кг)

  • бахрейнский борец вольного стиля Ахмед Тажудинов получил золотую медаль в категории до 97 кг

  • китаянка Ли Вэньвень триумфовала в тяжелой атлетике (+81 кг)

  • Эллесс Эндрюс из Новой Зеландии выиграла велосипедный спринт

  • сборная Сербии победила в мужском турнире по водному поло

  • американская велосипедистка Дженнифер Валенте завоевала "золото" в омниуме

  • женская сборная Италии выиграла волейбольный турнир

  • нидерландец Харри Лаврейсен победил в велосипедной гонке (кейрин)

  • японский борец Юка Кагами триумфовал в категории до 76 кг

 

 

Сборная США выиграла медальный зачет на Олимпийских играх 2024 года. Американские спортсмены завоевали 40 золотых, 44 серебряных и 42 бронзовых награды. Китай уступил по количеству медалей других достоинств, получив те же 40 "золот". Тройку лучших замкнула сборная Японии (20 золотых наград).

Украина завершила Олимпиаду на 22-й позиции. Отечественные спортсмены завоевали в общей сложности 12 наград. "Золото" выиграли четверка фехтовальщиц-саблисток (Ольга Харлан, Юлия Бакастова, Елена Кравацкая и Алина Комащук), прыгунья в высоту Ярослава Магучих и боксер Александр Хижняк.

К слову, ранее Украина выбрала двух знаменосцев на церемонию закрытия Олимпиады.

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Олимпиада 2024