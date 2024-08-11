Олимпийские игры-2024: итоги дня 11 августа и финальный медальный зачет

Гандбольная сборная Дании выиграла решающий матч мужского турнира. Подопечные Николая Якобсена уверенно разобрались с Германией (39:26). Самым результативным в составе датчан стал крайний Матиас Гидсель (11 мячей).

Борец Мурази Мчедлидзе не смог пополнить копилку сборной Украины. Он проиграл стычку за бронзовую медаль в вольной борьбе. Украинец попал в список претендентов на награды через утешительные поединки.

США триумфовали в баскетбольном турнире среди женщин. Американки одержали драматическую победу над хозяйками соревнований. Французские баскетболистки под сирену оформили двухочковый бросок, но отстали на один пункт от Штатов.

Другие финалы одной строчкой

нидерландка Сифан Хассан триумфовала в женском марафоне

венгерская атлетка Мишель Гуляш победила в современном пятиборье

Котаро Киюка из Японии выиграл "золото" в вольной борьбе (до 65 кг)

бахрейнский борец вольного стиля Ахмед Тажудинов получил золотую медаль в категории до 97 кг

китаянка Ли Вэньвень триумфовала в тяжелой атлетике (+81 кг)

Эллесс Эндрюс из Новой Зеландии выиграла велосипедный спринт

сборная Сербии победила в мужском турнире по водному поло

американская велосипедистка Дженнифер Валенте завоевала "золото" в омниуме

женская сборная Италии выиграла волейбольный турнир

нидерландец Харри Лаврейсен победил в велосипедной гонке (кейрин)

японский борец Юка Кагами триумфовал в категории до 76 кг

Сборная США выиграла медальный зачет на Олимпийских играх 2024 года. Американские спортсмены завоевали 40 золотых, 44 серебряных и 42 бронзовых награды. Китай уступил по количеству медалей других достоинств, получив те же 40 "золот". Тройку лучших замкнула сборная Японии (20 золотых наград).

Украина завершила Олимпиаду на 22-й позиции. Отечественные спортсмены завоевали в общей сложности 12 наград. "Золото" выиграли четверка фехтовальщиц-саблисток (Ольга Харлан, Юлия Бакастова, Елена Кравацкая и Алина Комащук), прыгунья в высоту Ярослава Магучих и боксер Александр Хижняк.