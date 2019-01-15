ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Зоря" підсилилася сербським форвардом Івановичем

Новини » Спорт    15.01.2019 - 15:54
"Зоря" підсилилася сербським форвардом Івановичем
Фото: Неманья Іванович (zarya-lugansk.com)

Перша трансферна новина луганчан

"Зоря" підписала 21-річного сербського нападника Неманья Івановича. Про це повідомляється на офіційному сайті луганського клубу.

Футболіст є вихованцем "Црвени Звезди". Останнім його клубом став белградський "Сінджеліч", в складі якого за чотири сезони форвард провів 80 матчів, забив 20 голів і зробив один асист. Також на його рахунку 3 матчі за збірну Сербії U-17.

Контракт з 21-річним сербом підписаний строком на два роки. Він буде виступати під 8 номером.

 

Також дворічний контракт з "Зорею" підписав захисник Максим Білий, який вже грав у луганській команді починаючи з сезону 2011/12 до 2014/15. За цей час в футболці "чорно-білих" він провів 98 матчів і забив 4 м'ячі.

Після цього 29-річний захисник виступав в "Хайдуку", "Анжи" і "Маріуполі". Повернувшись команду, Максим вибрав для себе 25 ігровий номер.

Нагадаємо, центральний захисник "Зорі" Олександр Сваток, в активі якого є виклик в національну збірну України, переведений в дубль і, швидше за все, в подальшому працювати з основною командою не буде.

"Зоря" перевела гравця збірної України в дубль "Динамо" підпише іспанського форварда до кінця тижня
Новини України трансферыСербияЗаря
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся