"Зоря" підсилилася сербським форвардом Івановичем

Фото: Неманья Іванович (zarya-lugansk.com)

Перша трансферна новина луганчан

"Зоря" підписала 21-річного сербського нападника Неманья Івановича. Про це повідомляється на офіційному сайті луганського клубу.

Футболіст є вихованцем "Црвени Звезди". Останнім його клубом став белградський "Сінджеліч", в складі якого за чотири сезони форвард провів 80 матчів, забив 20 голів і зробив один асист. Також на його рахунку 3 матчі за збірну Сербії U-17.

Контракт з 21-річним сербом підписаний строком на два роки. Він буде виступати під 8 номером.

Також дворічний контракт з "Зорею" підписав захисник Максим Білий, який вже грав у луганській команді починаючи з сезону 2011/12 до 2014/15. За цей час в футболці "чорно-білих" він провів 98 матчів і забив 4 м'ячі.

Після цього 29-річний захисник виступав в "Хайдуку", "Анжи" і "Маріуполі". Повернувшись команду, Максим вибрав для себе 25 ігровий номер.

Нагадаємо, центральний захисник "Зорі" Олександр Сваток, в активі якого є виклик в національну збірну України, переведений в дубль і, швидше за все, в подальшому працювати з основною командою не буде.