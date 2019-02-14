Олімпіакос - Динамо: анонс матчу

Фото: "Олімпіакос" - "Динамо" (uefa.com)

Готуємося до першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги Европи

Київське "Динамо" проведе перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти "Олімпіакоса". Трансляція розпочнеться о 19:55, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1". Букмекери вважають "біло-синіх" аутсайдером виїзного матчу. На поєдинку очікується аншлаг.

14 лютого 19:55

Пірей, стадіон "Караїскакіс"

Раніше команди зустрічалися в єврокубках лише один раз. Було це в рамках 1/16 фіналу Кубка Чемпіонів 1975/76, коли за сумою двох зустрічей кияни пройшли суперника - 2:2, 1:0.

На груповому етапі нинішньої Ліги Європи "Динамо" посіло перше місце, де також виступали "Ренн", "Астана" і "Яблуниця". "Олімпіакосу" дісталася група з "Бетісом", "Міланом" і "Дюделанж". Пірейці зуміли вийти в плей-офф з другого місця, обігравши міланський клуб у вирішальному матчі.

Кияни проводили підготовку до матчів з греками в Марбельї, звідки у вівторок, 12 лютого, після ранкового тренування вирушили до Греції. Команда під час зимової перерви провела вісім спарингів: три перемоги, три нічиї та дві поразки з різницею м'ячів 12-8.

У складі "Динамо" одна істотна зміна. На проблемну позицію центрального нападника придбаний іспанець Фран Соль. У поточному сезоні він вже забив 17 голів в 20 матчах за голландський "Віллем II". Також кияни дозаявили молодого захисника Микиту Кравченко.

Відзаявлені у "біло-синіх" півзахисник Владислав Калитвинцев, який отримав статус вільного агента і захисник Микола Морозюк, якого орендував турецький "Різеспор".

Суперник киян вніс до заявки трьох новобранців - голкіпера Юрія Лодигіна, екс-нападника "Паніоніоса" Георгіоса Масураса і португальського півзахисника "Монако" Жила Диаша. Відзаявлені Яя Туре (вільний агент), Янніс Фетфацидіс, Науель Лейва (повернувся в "Депортіво") і Андреас Янніотіс.

У лазареті у "Динамо" Йосип Пиварич, Мікель Дуеллунн і Артем Бесєдін. У пірейцев після травми відновився і вийде в четвер на поле капітан команди Костас Фортуніс, а ось основний правий захисник "Олімпіакоса" Омар Ельабделлауі все ще йде на поправку.

Орієнтовні склади:

"Олімпіакоса": Са - Торосидіс, Вукович, Сіссе, Кутріс - Гільєрме, Камара - Діаш, Фортуніс, Поденсе - Герреро

"Динамо": Бойко - Кендзьора, Кадар, Бурда, Миколенко - Буяльський, Че Че, Шапаренко - Циганков, Вербич - Соль