На Олімпіаді в Токіо в збірній Чехії виявили третій випадок зараження коронавірусом . Інфекцію знайшли у гравця в настільний теніс Павла Сіручека.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федерацію настільного тенісу Чехії .

"На жаль, на Олімпійських Іграх в Токіо зіграють тільки двоє Чеських тенісистів. Павло Суручек склав позитивний тест (на коронавірус - ред.) при регулярному обстеженні і поміщений на ізоляцію", - зазначили у Федерації.

Решта учасників збірної і контактували зі спортсменом особи проходять додаткове контрольні COVID-тести.

Суручек був включений до списку сьогоднішнього жеребкування олімпійського турніру з настільного тенісу. Однак після позитивного тесту спортсмен не візьме участі в Олімпіаді.

Раніше коронавірус був виявлений у двох учасників олімпійської збірної Чехії: у гравця в пляжний волейбол Ондржея Перушича і тренера Симона Науша.