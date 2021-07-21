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На Олімпіаді в Токіо в збірній Чехії виявили третій випадок зараження коронавірусом

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Токіо, Середа 21 липня 2021 14:53
На Олімпіаді в Токіо в збірній Чехії виявили третій випадок зараження коронавірусом Фото: в олімпійській збірній Чехії виявили третій випадок коронавірусу (twitter.com/ceskypingpong)
Автор: Дмитрий Кузнецов

На Олімпіаді в Токіо в збірній Чехії виявили третій випадок зараження коронавірусом. Інфекцію знайшли у гравця в настільний теніс Павла Сіручека.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федерацію настільного тенісу Чехії.

"На жаль, на Олімпійських Іграх в Токіо зіграють тільки двоє Чеських тенісистів. Павло Суручек склав позитивний тест (на коронавірус - ред.) при регулярному обстеженні і поміщений на ізоляцію", - зазначили у Федерації.

Решта учасників збірної і контактували зі спортсменом особи проходять додаткове контрольні COVID-тести.

Суручек був включений до списку сьогоднішнього жеребкування олімпійського турніру з настільного тенісу. Однак після позитивного тесту спортсмен не візьме участі в Олімпіаді.

Раніше коронавірус був виявлений у двох учасників олімпійської збірної Чехії: у гравця в пляжний волейбол Ондржея Перушича і тренера Симона Науша.

Нагадаємо, сьогодні від участі в Олімпійських Іграх в Токіо відсторонили ще одного спортсмена: у вершника Джеймі Кермонда з Австралії виявили сліди кокаїну в організмі.

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