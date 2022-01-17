RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Олімпіада в Пекіні: квитки на Ігри не продаватимуться публічно

Автор: Дмитрий Кузнецов

Квитки на зимові Олімпійські ігри в Пекіні, які пройдуть з 4 по 20 лютого, не продаватимуться публічно. Через ситуацію з коронавірусом їх розподілять серед цільових груп уболівальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Організаційний комітет пекінської Олімпіади пояснив, що відмова від вільного продажу квитків на ігри пов'язана з важкою і складною ситуацією з коронавірусів. Це рішення спрямоване на захист олімпійського персоналу та глядачів.

У Комітеті додали, що місцеві глядачі, які отримали квитки на ігри, повинні дотримуватися суворих заходів профілактики COVID-19 до, під час і після відвідування Олімпійських заходів. Додаткових подробиць і уточнень, як будуть поширюватися квитки, не наводиться.

Нагадаємо, напередодні старту Олімпіади - 2022 в Китаї заявили про завершення підготовки до проведення Ігор і повної безпеки з точки зору зараження коронавірусом.

Відзначимо, в Китаї допустили стрибок захворюваності коронавірусом під час Олімпіади через приїзд іноземних гостей.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОлімпіадаКитай