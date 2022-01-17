Олімпіада в Пекіні: квитки на Ігри не продаватимуться публічно

Квитки на зимові Олімпійські ігри в Пекіні, які пройдуть з 4 по 20 лютого , не продаватимуться публічно. Через ситуацію з коронавірусом їх розподілять серед цільових груп уболівальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Організаційний комітет пекінської Олімпіади пояснив, що відмова від вільного продажу квитків на ігри пов'язана з важкою і складною ситуацією з коронавірусів. Це рішення спрямоване на захист олімпійського персоналу та глядачів.

У Комітеті додали, що місцеві глядачі, які отримали квитки на ігри, повинні дотримуватися суворих заходів профілактики COVID-19 до, під час і після відвідування Олімпійських заходів. Додаткових подробиць і уточнень, як будуть поширюватися квитки, не наводиться.