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Олимпиада в Пекине: билеты на Игры не будут продаваться публично

Автор: Дмитрий Кузнецов

Билеты на зимние Олимпийские игры в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля, не будут продаваться публично. Из-за ситуации с коронавирусом их распределят среди целевых групп болельщиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Организационный комитет пекинской Олимпиады пояснил, что отказ от свободной продажи билетов на Игры связан с тяжелой и сложной ситуацией с коронавирусов. Это решение направлено на защиту олимпийского персонала и зрителей.

В комитете добавили, что местные зрители, получившие билеты на Игры, должны соблюдать строгие меры профилактики COVID-19 до, во время и после посещения олимпийских мероприятий. Дополнительных подробностей и уточнений, как будут распространяться билеты, не приводится.

Напомним, накануне старта Олимпиады-2022 в Китае заявили о завершении подготовки к проведению Игр и полной безопасности с точки зрения заражения коронавирусом.

Отметим, в Китае допустили скачок заболеваемости коронавирусом во время Олимпиады из-за приезда иностранных гостей.

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