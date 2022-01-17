Олимпиада в Пекине: билеты на Игры не будут продаваться публично

Билеты на зимние Олимпийские игры в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля , не будут продаваться публично. Из-за ситуации с коронавирусом их распределят среди целевых групп болельщиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Организационный комитет пекинской Олимпиады пояснил, что отказ от свободной продажи билетов на Игры связан с тяжелой и сложной ситуацией с коронавирусов. Это решение направлено на защиту олимпийского персонала и зрителей.

В комитете добавили, что местные зрители, получившие билеты на Игры, должны соблюдать строгие меры профилактики COVID-19 до, во время и после посещения олимпийских мероприятий. Дополнительных подробностей и уточнений, как будут распространяться билеты, не приводится.