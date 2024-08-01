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Олимпийские игры-2024: итоги дня 1 августа и медальный зачет

Париж, Четверг 01 августа 2024 23:50
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Олимпийские игры-2024: итоги дня 1 августа и медальный зачет Фото: Шестикратная олимпийская чемпионка Симона Байлз (x.com/gymnastics)
Автор: Антон Федорцив

Шестой соревновательный день летней Олимпиады в столице Франции подошел к концу. Украина пополнила коллекцию наград серебряной медалью.

Краткие итоги дня и положение команд в медальном зачете – в новости РБК-Украина.

Стрелец Сергей Кулиш принес Украине вторую медаль в Париже. Он финишировал вторым в соревновании с пневматической винтовкой. Украинец лишь немного отстал от китайского атлета Лю Юйкуня в стрельбе с трех позиций в 50 м от мишеней.

Американка Симона Байлз стала 6-кратной олимпийской чемпионкой. В этот раз она выиграла индивидуальные соревнования по многоборью. Титулованная спортивная гимнастка с большим запасом опередила соперниц во главе с бразильянкой Ребекой Андраде.

Саммер Макинтош из Канады выиграла заплыв на 200 м баттерфляем. Пловчиха преодолела дистанцию за 2:03.03 минуты. Такой результат позволил чемпионке обновить олимпийский рекорд в дисциплине и взять вторую золотую награду в этом году.

Американская пловчиха Кейт Дугласс завоевала "золото" на 200-метровке брассом. Новая олимпийская чемпионка установила национальный рекорд, оставив позади Татяну Смит (ЮАР) и нидерландку Тес Схаутен. На играх в Токио представительница США взяла бронзовую медаль.

Сборная Австралии выиграла женскую эстафету 4x200 м вольным стилем. Четверка Молли О'Каллаган, Лани Паллистер, Брианы Тросселл, Ариарне Титмус еще и обновила олимпийский рекорд. Дополнили подиум США и Китай.

Другие финалы одной строчкой

  • эквадорец Брайан Даниэль Пинтадо выиграл соревнования в спортивной ходьбе на 20 км

  • Ян Цзяюй из Китая триумфовала в женских соревнованиях по спортивной ходьбе

  • сборная Новой Зеландии победила в соревнованиях парных двоек в академической гребле

  • Румыния выиграла заплыв парных двоек среди мужчин

  • нидерландская команда завоевала "золото" в соревновании четверок в академической гребле

  • мужская сборная США выиграла гребной турнир четверок

  • азербайджанец Зелим Коцоев завоевал золотую медаль в дзюдо (до 100 кг)

  • итальянская дзюдоистка Аличе Белланди победила в весовой категории до 78 кг

  • Джованни ди Дженнаро из Италии выиграл гребной слалом на каяках

  • сборная США по фехтованию триумфовала в командном турнире по рапире

  • венгр Хуберт Кош победил в 200-метровке на спине

Олимпийские игры-2024: итоги дня 1 августа и медальный зачет

Китай остался лидером общего зачета команд. Спортсмены из Поднебесной завоевали 24 олимпийских награды, в том числе 11 золотых медалей. Сборная США взлетела на второе место, а на третьей позиции оказались хозяева соревнований.

К слову, ранее вспомнили путь бибоя Семенихина на Олимпийские игры.

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